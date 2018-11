Novela o dráhach podľa SaS nedostatok rušňovodičov nevyrieši

Skutočným problémom poslanca SaS Ivana je nezodpovedajúci plat s ohľadom na náročnosť tohto povolania a podmienky na pracovnom trhu.

Bratislava 8. novembra (TASR) - Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) a vláda, ktorej je členom, nie sú podľa opozičnej SaS schopní odstrániť príčiny problémov, ktoré sami spôsobili. Dôkazom toho je podľa liberálov novela zákona o dráhach, ktorá prešla vládou v utorok 6. novembra.



"Nedostatok rušňovodičov sa vláda rozhodla riešiť znížením kvalifikačných nárokov potrebných na výkon tohto povolania. Premiér a jeho ministri žijú v naivnej predstave, že ak sa bude môcť o miesto rušňovodiča uchádzať trebárs kuchár alebo kaderníčka s maturitou, zvýši sa záujem o toto povolanie," uviedol vo štvrtkovom stanovisku poslanec SaS Miroslav Ivan.



Skutočným problémom však podľa neho je nezodpovedajúci plat s ohľadom na náročnosť tohto povolania a podmienky na pracovnom trhu, ktorý je vďaka celosvetovej konjunktúre naplnený výhodnejšími pracovnými ponukami.



Podľa liberálov je v ponuke práce na stránkach Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) nástupný plat rušňovodiča bez praxe 734 eur. SaS sa preto pýta, kto sa bude chcieť stať za takúto mzdu rušňovodičom, keď napríklad České dráhy ponúkajú na tú istú pozíciu 1300 až 1700 eur.



"Na tejto výraznej mzdovej podvýžive zo strany ZSSK sa veľkou mierou podieľajú vlaky zadarmo, čo je z ekonomického hľadiska tejto firmy nezmyselné rozhodnutie vlády. Nie je totiž možné mať aj vlaky zadarmo aj dobre ohodnotiť svojich zamestnancov," doplnil predseda SaS Richard Sulík.



Kým si podľa neho minister neuvedomí, v čom skutočne tkvie problém, nie je ho schopný vyriešiť. "A ten problém je v tom, že železničná doprava na Slovensku je hračkou v rukách populistov ako Robert Fico," dodal Sulík.



Podľa poslanca Ivana pokiaľ minister Érsek nevypudí zo železníc populizmus a nepochopí, že úlohou štátu nie je udržovať a riadiť monopol v osobnej vlakovej doprave, ale postarať sa o kvalitnú železničnú infraštruktúru, po ktorej budú jazdiť súkromní dopravcovia, železnica na Slovensku nedokáže konkurovať cestnej doprave a bude len upadať.



"Uvoľnením liniek pre súkromných dopravcov všade, kde o to majú záujem, by sa dosiahlo zlepšenie služieb, zníženie dotácií a aj zlepšenie platových podmienok personálu. Minulosť, kedy premával súkromný dopravca na linke Bratislava – Košice, je toho dôkazom," zhodnotil Ivan.



S týmto zámerom SaS predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu zmenu zákona o doprave na dráhach. "Chceme, aby si samosprávne kraje mohli objednávať regionálnu železničnú dopravu i v prípade, že linka presahuje hranice ich kraja. Štátu tak zostanú na starosti len rýchliky. Očakávame, že minister dopravy Érsék tento výrazný liberalizačný cieľ podporí," opísal Ivan.



Vláda v utorok 6. novembra schválila novelu zákona o dráhach z dielne ministerstva doprava. Právna norma má okrem iného pomôcť riešiť akútny nedostatok rušňovodičov v železničných spoločnostiach na Slovensku. A to tým spôsobom, že sa rozšíri odbor vzdelávania, ktorý musí spĺňať uchádzač o vydanie preukazu rušňovodiča.



Podľa novely už nebude potrebné úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyučenie v odbore elektrotechnického, dopravného, technického alebo strojníckeho zamerania. Požadovať sa bude úplné stredné odborné vzdelanie, alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie.



"Uchádzači, ktorí nemajú vzdelanie v odbore elektrotechnického, dopravného, technického alebo strojníckeho zamerania, budú absolvovať rozsiahlejšiu odbornú prípravu," vysvetlilo ministerstvo dopravy.