Novela zákona o verejnom obstarávaní má priniesť transparentnosť

Bratislava 7. mája (TASR) – Novela zákona o verejnom obstarávaní by mala priniesť zrýchlenie aj vyššiu transparentnosť. Na pondelkových pracovných raňajkách Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v Bratislave to uviedol predseda ÚVO Miroslav Hlivák. Úrad prišiel celkovo so 111 legislatívnymi opatreniami na zmenu systému verejných obstarávaní (VO).



"Tým cieľom bolo zrýchlenie verených obstarávaní, zvýšenie transparentnosti a kroky v prospech podnikateľov," priblížil Hlivák s tým, že na novele pracovali sedem mesiacov a v rámci prípravy oslovili viac ako 90 subjektov, ktoré so zákonom pracujú. Účinnosť novely sa predpokladá na 1. októbra tohto roka, pričom plná elektronizácia postupov bude od 18. októbra. "Celkovo s princípom transparentnosti bude súvisieť aj otázka elektronizácie," dodal Hlivák.



Opatrenia, ktoré by mali zrýchliť VO, zahŕňajú napríklad zrýchlenie nákupov v dynamickom nákupnom systéme (DNS), kde by malo dôjsť k zníženiu lehoty na nakupovanie o 16 dní. "Ten nákup v súčasnosti už bude trvať 11 dní," skonštatoval Jaroslav Lexa, riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania s tým, že ide o lehotu pre štát a v prípade obcí, vyšších územných celkov (VÚC) a iných subjektov môže byť lehota ešte kratšia, napríklad tri dni. DNS je systém, ktorý je sústavne otvorený pre vstup nových subjektov, v rámci neho však nebude možné vidieť iné subjekty v súťaži okrem víťaza. V prípade nákupu cez rámcové dohody by malo po novele rovnako dôjsť k skráteniu o 16 dní.



ÚVO navrhuje tiež zrušenie dvojobálkového konceptu predkladania ponúk. "Tento systém sa neosvedčil, nepriniesol ten želaný efekt," podotkol Hlivák. Zároveň uviedol, že zavedenie jednoobálkového systému prinesie zníženie administratívnej záťaže a zjednodušenie revíznych postupov. Vyhodnocovanie pri reverze by malo byť jednoduchšie. To znamená, že ak prvý subjekt spĺňa požiadavky a je najlacnejší, stačí sa pozrieť len na prvého. Novinkou by mala byť aj tzv. koncentračná zásada v celom VO.



V rámci podlimitných zákaziek pri plne elektronickom obstarávaní by mali byť skrátené lehoty o 8 – 10 dní. Súčasne novela počíta so zjednodušením zadávania týchto zákaziek. "Chceli sme to urobiť tak, aby ten zákon bol zrozumiteľnejší," zdôraznil Hlivák s tým, že uvádza metodologický postup zadávania podlimitných zákaziek.



Zvýšenie transparentnosti má zabezpečiť aj povinné zverejňovanie výnimiek verejnými obstarávateľmi, zverejňovanie ex-ante posúdení okamžite po vydaní, predĺženie lehoty archivácie z päť na desať rokov či tvorba súhrnných správ aj pri zákazkách malého rozsahu.



Kroky v prospech podnikateľov zahŕňajú znižovanie a zjednocovanie kaucie pri podávaní námietok či generálny pardon na porušenia vzniknuté pri nesplnení povinností po zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. "Chceme, aby maximálne súťaže trvali rok, po roku nebude viazaná ponuka, verejný obstarávateľ bude musieť vrátiť zábezpeku," priblížil ďalšie opatrenie predseda ÚVO. Plánovaná je aj úprava sankčného mechanizmu, aby sa obstarávateľ mohol priznať k spáchaniu správneho deliktu, pričom by malo nasledovať zrýchlené konanie spojené so znížením pokuty.