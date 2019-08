Nový informačný systém bude zbierať medicínske dáta

Projekt nadväzuje na národný projekt Transformácia vnútorných procesov a zefektívnenie správy podriadených organizácii Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

Bratislava 19. augusta (TASR) – Dáta z oblasti zdravotníctva bude zbierať a analyzovať nový informačný systém. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v pondelok zverejnil výzvu na národný projekt s názvom Implementácia a integrácia podporného informačného systému. Počíta s nákladmi vo výške viac ako 6,1 milióna eur.



Projekt nadväzuje na národný projekt Transformácia vnútorných procesov a zefektívnenie správy podriadených organizácii Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. "Cieľom projektu je prepojiť informačné systémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti patriacich pod rezort zdravotníctva a vybudovať jeden informačný systém pre podporu manažérskeho rozhodovania," priblížil ÚPVII.



Prvým z nich sú štatistické dáta z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Druhým je vlastná databáza MZ SR založená na internom zbere dát od jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS).



Generálna riaditeľka Úradu pre riadenie podriadených organizácii MZ SR Monika Červenková priblížila, že v súčasnosti sú dáta dostupné s časovým oneskorením a s takými dátami je veľmi náročné pracovať. "Výrazne to ovplyvňuje kvalitu a včasnosť analýz potrebných pre následné manažérske rozhodnutia," uviedla.



Podľa generálneho riaditeľa IT sekcie ÚPVII Jaroslava Kmeťa integráciou procesov, ako rozpočtovanie, plánovanie, centrálny nákup, ale aj riadenie aktív, ľudských zdrojov či kontrola, rezort zdravotníctva docieli vyššiu prevádzkovú a nákladovú efektivitu, zlepší celkovú kvalitu a dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.



Informácie týkajúce sa výzvy na národný projekt sú zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Záujemcovia o projekt sa môžu prihlásiť do 21. októbra.