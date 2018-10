Nový retailový park vytvoril na Liptove stovku pracovných miest

Park sa nachádza priamo pri západnom vjazde do mesta, vedľa zjazdu z diaľnice D1 na L. Mikuláš, kde sa na ploche 9000 m2 nachádza 15 maloobchodných prevádzok so sortimentom medzinárodných značiek.

Liptovský Mikuláš 2. októbra (TASR) – Nová retailová zóna v Liptovskom Mikuláši, ktorú uplynulý víkend otvorila spoločnosť Soravia, vytvorila na severe Slovenska stovku pracovných miest. Celková investícia sa vyšplhala na sumu 22 miliónov eur.



Maloobchodný komplex je prvou investíciou rakúskeho developera mimo Bratislavy. „Otvoriť moderný Retail Park Liptovský Mikuláš považujeme za obrovský úspech, ktorý nás teší o to viac, že investujeme v regióne s rastúcim záujmom investorov a medzinárodných firiem," konštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Soravia Real Estate Developement Hanno Soravia.



Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč doplnil, že otvorením zóny mesto posilnilo svoju pozíciu centra obchodu a služieb v regióne.



Park sa nachádza priamo pri západnom vjazde do mesta, vedľa zjazdu z diaľnice D1 na Liptovský Mikuláš, kde sa na ploche 9000 metrov štvorcových nachádza 15 maloobchodných prevádzok so sortimentom medzinárodných značiek. Investor plánuje v nasledujúcom kalendárnom roku rozšírenie projektu. Zákazníkmi novootvoreného maloobchodného parku by malo byť, okrem obyvateľov regiónu, aj približne 700.000 turistov, ktorí každoročne navštívia Liptov.