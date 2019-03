Nový šéf Audi napísal v liste o nových úlohách dcéry Volkswagenu

Audi podľa predchádzajúcich informácií zamestnáva v Ingolstadte 44.000 a v Neckarsulme okolo 17.000 osôb.

Ingolstadt 9. marca (TASR) - Bram Schot, nový šéf automobilky Audi, sa pustil do zmien v dcére Volkswagenu (VW), pričom zdôraznil, že „Audi musí efektívnejšie vyvíjať, vyrábať a hospodáriť“. Schot to uviedol v liste, ktorý má k dispozícii DPA. Pritom sa bude musieť preskúmať aj počet pracovníkov firmy.



V nadchádzajúcich rozhovoroch s podnikovou radou „sa bude hovoriť o počte priamych a nepriamych pracovníkov pri zohľadnení demografického vývoja“.



Audi podľa predchádzajúcich informácií zamestnáva v Ingolstadte 44.000 a v Neckarsulme okolo 17.000 osôb. Pre oba nemecké podniky platí garancia zamestnanosti až do konca roku 2025.