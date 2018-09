Nový zákon o finančnej správe upraví jej fungovanie a kompetencie

Novinky čakajú predovšetkým zamestnancov finančnej správy. Doterajšie kategórie colník a štátny zamestnanec nahradí nová kategória, a to príslušník finančnej správy.

Bratislava 26. septembra (TASR) - Nový zákon o finančnej správe (FS) upraví fungovanie a všetky jej kompetencie. Po novom sa od budúceho roka zjednotí fungovanie orgánov finančnej správy do jedného zákona, keďže doteraz finančné riaditeľstvo, Kriminálny úrad finančnej správy a daňové a colné úrady fungovali podľa troch kompetenčných zákonov. Návrh zákona z dielne Ministerstva financií (MF) SR schválila na stredajšom zasadnutí vláda.



Novinky čakajú predovšetkým zamestnancov finančnej správy. "Doterajšie kategórie 'colník' a 'štátny zamestnanec' nahradí nová kategória, a to 'príslušník finančnej správy', ktorý môže byť ozbrojený alebo neozbrojený," priblížilo MF SR. Zatiaľ čo doteraz boli ozbrojení iba colníci, po novom budú služobnú zbraň nosiť najmä príslušníci finančnej správy v teréne. To znamená, že okrem súčasných colníkov budú ozbrojení aj tí príslušníci finančnej správy, ktorí budú zbraň potrebovať na realizáciu svojich kompetencií a oprávnení, ako aj tí, u ktorých môže byť pri výkone povolania ohrozený ich život, teda ide napríklad o kontrolórov a exekútorov. Na druhej strane kancelárski pracovníci zostanú bez zbrane.



"Služobný pomer príslušníkov FS bude vybudovaný na princípe politickej neutrality, efektívneho riadenia, nestrannosti, profesionality a stability," vysvetlil rezort. Zmeny by mali podľa ministerstva priniesť efektívnejšie plnenie úloh, pružnejšie riadenie a vyššiu mieru integrity finančnej správy. "Nový zákon bude postavený na základoch typických pre ozbrojené zbory, najmä v oblastiach disciplíny a personálnej subordinácie," uviedlo ministerstvo.



Nový zákon taktiež zjednotí fungovanie oboch zložiek finančnej správy, ktoré sa budú riadiť jednotnými pravidlami. Zjednotí prijímanie budúcich príslušníkov finančnej správy a obsadzovanie riadiacich pozícií. "Nový zákon zavádza výberové konanie pre prijímanie nových príslušníkov z prostredia mimo finančnej správy aj pre ozbrojených príslušníkov," priblížil rezort. Po novom tak každý externý uchádzač o zamestnanie, prípadne obsadenie riadiacej pozície na finančnej správe bude musieť prejsť výberovým konaním.



Zmeny nastanú aj v odmeňovaní príslušníkov finančnej správy, ktorí by mali byť lepšie ohodnotení než v súčasnosti.