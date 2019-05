Novým guvernérom írskej centrálnej banky sa stane G. Makhlouf

Makhlouf bude prvým cudzincom na čele írskej centrálnej banky. Funkcie sa ujme v septembri, len mesiac pred tým, ako má Británia opustiť Európsku úniu.

Makhlouf bude prvým cudzincom na čele írskej centrálnej banky. Funkcie sa ujme v septembri, len mesiac pred tým, ako má Británia opustiť Európsku úniu (EÚ), čo podľa prognóz expertov tvrdo zasiahne susedné Írsko, ktoré má najtesnejšie ekonomické väzby s Britániou spomedzi štátov EÚ.



"Som rád, že môžem vymenovať osobu takého medzinárodného kalibru, ako je Gabriel Makhlouf," povedal minister financií Paschal Donohoe.



Makhlouf predtým pracoval v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži. A tiež pre niekdajšieho britského ministra financií Gordona Browna, ktorý sa neskôr, od roku 2007 do roku 2010, stal britským premiérom. V roku 2011 bol vymenovaný za štátneho tajomníka novozélandského ministerstva financií.



Kreslo guvernéra írskej centrálnej banky sa uvoľnilo po tom, ako bol jej úradujúci šéf Philip Lane vymenovaný do Výkonnej rady Európskej centrálnej banky.



Podľa vládnych odhadov môže Írsko stratiť 55.000 pracovných miest a jeho hrubý domáci produkt (HDP) by sa znížil o šesť percentuálnych bodov, ak Británia opustí európsky blok bez dohody 31. októbra.



Britský parlament sa stále nedostal zo slepej uličky ani po tom, ako EÚ súhlasila s odkladom brexitu do konca októbra. Nie je schopný prijať dohodu o vystúpení z bloku, ktorá by zmiernila "šok z rozvodu".



Írska centrálna banka má momentálne množstvo práce, vydáva totiž povolenia finančným spoločnostiam, ktoré sa sťahujú do Dublinu z Británie, aby si udržali prístup na jednotný trh EÚ aj po brexite.