Prezident SR A. Kiska vymenoval za nového guvernéra NBS P. Kažimíra

Peter Kažimír sa narodil 28. júna 1968 v Košiciach. Vyštudoval Obchodnú fakultu na Vysokej škole ekonomickej (VŠE) v Bratislave, odbor ekonomika zahraničného obchodu.



V rokoch 1993 - 1995 pracoval ako asistent daňového poradcu v komerčno-právnej kancelárii Schubert & partners. V rokoch 1995 - 2006 bol členom Predstavenstva spoločnosti VIVANT, a.s., v ktorej pôsobil aj ako riaditeľ. V rokoch 1997 - 2006 predsedal Dozornej rade spoločnosti Sceptrum, a.s., Brno. V rokoch 1999 - 2006 bol riaditeľom a členom Predstavenstva spoločnosti PARTA-GAS, a.s., v rokoch 2001 - 2006 pôsobil ako člen správnej rady doplnkovej dôchodkovej poisťovne DDP Credit Suisse Life and Pensions.



V parlamentných voľbách v júni roku 2006 zvolili Petra Kažimíra za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) za stranu Smer-SD. Vláda ho 19. júla 2006 vymenovala do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej republiky (MF SR). V tomto období bol aj predsedom Dozornej rady Národného jadrového fondu.



V roku 2010 ho zvolili za podpredsedu strany Smer-SD. Po parlamentných voľbách v roku 2010 sa stal Peter Kažimír poslancom NR SR za stranu Smer-SD, ktorá bola v tom období v opozícii. Pôsobil ako tieňový minister financií.



Po predčasných parlamentných voľbách v marci 2012 bol Peter Kažimír 4. apríla 2012 vymenovaný do funkcie podpredsedu vlády a ministra financií SR v druhej vláde Roberta Fica (Smer-SD). Od 6. mája 2015 bol dočasne poverený vedením Ministerstva hospodárstva SR.



V novom volebnom období, v tretej vláde Roberta Fica, sa stal Peter Kažimír opäť ministrom financií. Do funkcie nastúpil 23. marca 2016.



V decembri 2012 si prebral Kažimír v Bruseli z rúk predstaviteľov Európskej nadácie pre riadenie kvality (EFQM) certifikát manažérstva kvality "Uznanie pre výnimočnosť na úrovni päť hviezd". Slovenské ministerstvo financií získalo túto cenu ako vôbec prvý orgán štátnej správy v Európe. Britský mesačník The Banker, patriaci do skupiny Financial Times, vyhlásil Kažimíra za ministra financií Európy za rok 2018. Rozhodnutie udeliť cenu Kažimírovi bolo výsledkom hodnotenia redakčného tímu časopisu The Banker, ako aj prieskumu medzi vplyvnými európskymi bankármi a ekonómami.



Prezident SR Andrej Kiska 22. marca 2018 Petra Kažimíra opätovne vymenoval do funkcie ministra financií SR vo vláde Petra Pellegriniho, kde tiež zastáva post podpredsedu vlády.

Bratislava 13. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska vymenoval do funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Kažimíra (Smer-SD), ktorý bol od roku 2012 ministrom financií. Do kresla zasadne od 1. júna tohto roka.Kažimír vystrieda na poste guvernéra NBS Jozefa Makúcha. Ten oznámil v novembri minulého roka Bankovej rade NBS, že chce z tohto postu predčasne odísť. Oficiálne sa pritom malo skončiť jeho funkčné obdobie v roku 2021. Makúch naznačil skorší odchod z funkcie už vlani v septembri. Zdôvodnil to obavami o stabilitu politického prostredia v budúcnosti, tiež mal pochybnosti o reprezentatívnosti budúceho parlamentu.skonštatoval v septembri 2018 pre TASR Makúch. Po odchode z národnej banky plánuje pôsobiť na akademickej pôde Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity. Viackrát sa vyjadril, že považuje Kažimíra za dobrého nástupcu.Post viceguvernéra NBS ostane zatiaľ neobsadený. Hlava štátu zatiaľ o Jozefovi Hudákovi, ktorý do tejto funkcie kandiduje ako jediný, nerozhodla.