Volkswagen sa pustil do veľkej reorganizácie, novým šéfom bude Diess

Wolfsburg 12. apríla (TASR) - Novým výkonným riaditeľom koncernu Volkswagen sa stane doterajší šéf kmeňovej značky VW Herbert Diess (59). Vo funkcii nahradí Matthiasa Müllera, rozhodla dozorná rada Volkswagenu.



Müller, ktorý sa na čelo Volkswagenu dostal po spustení emisného škandálu na jeseň 2015, odchádza po vzájomnej dohode s okamžitou platnosťou z postu predsedu predstavenstva, ale v koncerne ešte nekončí. Jeho kontrakt, ktorý má naplniť, je platný do roku 2020.



Volkswagen okrem toho v rámci rozsiahlej reorganizácie vytvorí nové skupiny značiek. V prípade osobných áut to budú Volumen, Premium a Super Premium. Cieľom je, aby bol v budúcnosti riadený menej centrálne. V prípade divízie úžitkových vozidiel Truck & Bus sa majú vytvoriť podmienky pre jej vstup na burzu. Do skupiny Volumen budú patriť značky VW, Škoda a Seat, do skupiny Premium značka Audi a do skupiny Super Premium značky Porsche, Bentley, Bugatti a Lamborghini. Štvrtou bude skupina úžitkových vozidiel so značkami MAN a Scania.



Doterajší generálny tajomník podnikovej rady Gunnar Kilian sa stane personálnym riaditeľom a vo funkcii nahradí Karlheinza Blessinga. Na vlastnú žiadosť z automobilky odchádza dlhoročný šéf obstarávania Francisco Javier Garcia Sanz.