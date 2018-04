Novým výkonným riaditeľom Deutsche Bank sa má stať Christian Sewing

Sewing vo funkcii nahradí aktuálneho šéfa - Brita Johna Cryana, ktorý sa do čela banky postavil len v polovici roka 2015.

Frankfurt nad Mohanom 8. apríla (TASR) - Novým výkonným riaditeľom (CEO) Deutsche Bank sa zrejme stane jeden zo zástupcov výkonného riaditeľa Christian Sewing. V nedeľu o tom informovali médiá. Sewing vo funkcii nahradí aktuálneho šéfa - Brita Johna Cryana, ktorý sa do čela banky postavil len v polovici roka 2015.



Cryan ešte na konci marca v správe pre zamestnancov zdôraznil, že zostáva na čele Deutsche Bank. Jeho úlohou bolo ozdravenie banky, ktorú tvrdo zasiahli drahé súdne spory. Cryanovi sa síce podarilo ukončiť staré právne problémy, zvýšiť kapitál, integrovať Postbank do koncernu a priviesť dcérsky fond DWS na burzu. Stratil však dôveru investorov po troch rokoch strát, keďže nedokázal vrátiť banku k zisku.



Sewinga (47) by mala v nedeľu večer menovať dozorná rada banky v čase, keď sa Deutsche Bank snaží posilniť svoju značku na domácom trhu. Druhý zástupca výkonného riaditeľa Marcus Schenck údajne banku opúšťa. Sewing je údajne preferovaným kandidátom predsedu dozornej rady Paula Achleitnera. Funkciu výkonného riaditeľa by mal prevziať v máji na výročnom valnom zhromaždení.



Deutsche Bank v sobotu (7. 4.) uviedla, že dozorná rada bude v nedeľu večer diskutovať a prijme rozhodnutie o mieste výkonného riaditeľa.