Nowotny: Európska ekonomika spomalí

Viedeň 12. januára (TASR) - Guvernér rakúskej centrálnej banky Ewald Nowotny ráta s výrazným spomalením hospodárskeho rastu, ale to sa vôbec nebude dať porovnať s krízou po roku 2008. Nowotny to povedal pre rakúsky denník Standard. Pri poklese konjunktúry v Nemecku zohrávajú rozhodujúcu úlohu mimoriadne faktory. Pritom bude treba prihliadať na to, či pôjde o jednorazové efekty alebo štrukturálne problémy.



Rakúsky guvernér sa kriticky vyjadril o Taliansku, ktorého ekonomika stagnuje už desať rokov. “V ňom sú napriek všetkým očakávaniam v Ríme sklony k recesii. Nedostatky v hospodárskej politike sa nedajú vyargumentovať nulovou politikou Európskej centrálnej banky. Slabá vláda je slabou vládou pri akomkoľvek úrokovom režime. Tu nevidím nijaké kauzálne prepojenie“.



V prípade brexitu podľa neho treba povedať, že jeho negatívne dôsledky sa prejavia. „Vyzerá to tak, že sa veľkým víťazom stane New York. Ten vlani zosadil z prvého miesta centra svetových financií Londýn. Brexitom sa Európa oslabuje sama,“ dodal.