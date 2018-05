NBS hospodárila v roku 2017 so ziskom 127,7 milióna eur

Čisté prevádzkové náklady tvorili 65,3 milióna eur a čisté náklady na emisiu obeživa a zberateľských mincí 2,98 milióna eur.

Bratislava 22. mája (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) dosiahla v roku 2017 zisk vo výške 127,7 milióna eur. Celkové náklady banky pritom boli takmer 421,1 milióna eur a celkové výnosy predstavovali 548,8 milióna eur.



Vyplýva to zo Správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2017, ktorú v úvode ôsmeho rokovacieho dňa 31. schôdze Národnej rady (NR) SR predstavil plénu guvernér NBS Jozef Makúch.



"Zisk zásadne ovplyvnili výnosy z finančných činností 196,03 milióna eur," uviedla NBS v správe. Čisté prevádzkové náklady tvorili 65,3 milióna eur a čisté náklady na emisiu obeživa a zberateľských mincí 2,98 milióna eur. Do štátneho rozpočtu pritom NBS odviedla zrážkovú daň 28,46 milióna eur z výnosov z tuzemských cenných papierov.



