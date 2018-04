Zviera nemá byť vecou, psy sa majú povinne čipovať

Novele zákona o veterinárnej starostlivosti smeruje v NR SR do druhého čítania a mala by byť účinná od roku 2019.

Bratislava 25. apríla (TASR) - Zviera sa už nemá považovať za vec. Zaviesť sa má tiež povinné čipovanie psov. Upravujú a dopĺňajú sa kompetencie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR, ako aj kompetencie regionálnych veterinárnych a potravinových správ v nadväznosti na problémy vyplývajúce z praktického výkonu veterinárnych kontrol. Uviedol to po rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriel Csicsai k novele zákona o veterinárnej starostlivosti. Tá smeruje v NR SR do druhého čítania a mala by byť účinná od roku 2019.



"Novela zákona sa pripravuje už pomerne dlho, niekoľko rokov. Museli sme zjednotiť najmä názory koaličných partnerov, vypočuli sme aj názory odbornej verejnosti a na základe toho vznikol zákon. Je treba povedať, že hlavným gestorom novely je ŠVPS, teda novela vyšla primárne z odborných a nie z politických kruhov," uviedol štátny tajomník.



Opozičná členka spomínaného parlamentného výboru Anna Zemanová (SaS) kritizuje podobu novely zákona. "Návrh zákona, ktorý je predložený do NR SR má celkom iný charakter ako ten, ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania, a ktorého cieľom, ako avizovala pani ministerka (Gabriela - pozn. TASR) Matečná, má byť v prvom rade ochrana zvierat (najmä psov) a zastavenie tzv. množiteľských mafií," poznamenala Zemanová.



V pôvodnom návrhu novely zákona boli podľa nej "aké-také" opatrenia, ktoré by sa dali vnímať tak, že budú riešiť uvedené problémy. "Avšak v návrhu predloženom na rokovanie vlády a parlamentu už spomínané opatrenia nie sú. Návrh zákona tak okrem článku, ktorý definuje zviera ako cítiacu bytosť, je v mnohých ustanoveniach dosť vágny. Niečo je v návrhu dobré, ale mnoho vecí je tak zmenených, že pôvodný úmysel prezentovaný s veľkou slávou, napríklad zastavenie množiteľskej mafie, sa týmto zákonom nezastaví. Naopak, v zákone sú niektoré šikanózne povinnosti pre obyvateľov pod hrozbou vysokej pokuty," dodala Zemanová.