Niektorí opoziční poslanci chcú v systéme eKasa ešte navrhnúť zmeny

Na možné problémy pri eKase upozornil aj nezaradený poslanec Zsolt Simon. Niektorí podnikatelia môžu mať podľa neho problém s účtovníctvom, najmä pre využívanie skladového systému.

Bratislava 18. júna (TASR) – Niektorí opoziční poslanci majú výhrady k úprave podmienok pri systéme eKasa. Ministerstvo financií SR prišlo s návrhom na odklad pokút pre podnikateľov, ktorí nebudú mať včas uvedené on-line registračné pokladnice do prevádzky. Strana SaS plánuje návrh zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice podporiť a posunúť ho do druhého čítania, chce však predložiť pozmeňujúce návrhy. Rezort financií vyčíslil, že väčšina podnikateľov je už v systéme registrovaná, minister Ladislav Kamenický (Smer-SD) bude celý proces zavádzania eKasy naďalej sledovať.



Parlament rokuje o návrhu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice z dielne rezortu financií v zrýchlenom režime. Poslanec SaS Jozef Rajtár vysvetlil, že oddialenie pokutovania bude na základe dvoch podmienok. Jednou je, že podnikatelia už budú zaregistrovaní na finančnej správe, a druhou je, že majú objednané konkrétne riešenie od certifikovaného dodávateľa. Práve v druhej podmienke vidí Rajtár problém. "Situácia na trhu je taká, že paradoxne tí najväčší distribútori na to nemajú certifikáciu a rôzne neznáme firmy ju dostali. Na základe čoho ju dostali, je veľmi pochybné a dáme podnet, aby sa to podrobne skúmalo," uviedol Rajtár.



Na možné problémy pri eKase upozornil aj nezaradený poslanec Zsolt Simon. Niektorí podnikatelia môžu mať podľa neho problém s účtovníctvom, najmä pre využívanie skladového systému. "Firmy musia naučiť svoj softvér komunikovať s eKasou, ktorá registráciu má. Musíte si byť vedomí toho, že aj tí, ktorí si objednali eKasy, môžu mať problém z hľadiska účtovníctva. Za to nebudú môcť podnikatelia alebo dodávateľ softvéru, ale za to bude môcť vláda a rezort financií, ktorí prijímali nezmyselné zákony," tvrdí Simon.



Minister financií zhodnotil, že finančná správa urobila kus dobrej práce. "Tak ako je momentálne nastavený systém, tak prinesie výsledky," je presvedčený Kamenický. Vyčíslil, že v súčasnosti je už pridelených 193.660 kódov. "Skoro drvivá väčšina podnikateľov je už v systéme zaregistrovaná. Registrovaných je v prevádzke 45.449 virtuálnych registračných pokladníc, on-line registračných pokladníc je 21.027, celkovo ich je 66.476. Denne sa cez systém eKasa vydajú dva milióny pokladničných dokladov," vyčíslil Kamenický.



Okrem toho je schválených v súčasnosti 31 systémov. "Je to dosť veľké číslo na to, aby všetci podnikatelia, ktorí sa chcú zaregistrovať a používať eKasu, si vedeli vybrať z týchto subjektov," tvrdí minister. Zároveň prisľúbil, že bude pozorne celé smerovanie projektu sledovať. "Určite sa budem snažiť reagovať na všetky veci, ktoré by mohli vzniknúť," prisľúbil Kamenický.