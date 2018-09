Obchodné reťazce budú možno platiť osobitný odvod

Odvodovým obdobím majú byť tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace účtovného obdobia danej firmy.

Bratislava 28. septembra (TASR) – Obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku by mali od budúceho roka platiť osobitný odvod vo výške 2,5 % z ich čistého obratu. Vyplýva to z návrhu zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov koaličnej SNS.



"Distribúcia pridanej hodnoty v rámci dodávateľského potravinového reťazca od prvovýroby cez spracovanie potravín po predaj je značne nerovnomerná, pričom obchodné reťazce majú v tomto reťazci dominantné postavenie z hľadiska zisku," tvrdia predkladatelia návrhu v dôvodovej správe.



V záujme spravodlivejšieho prerozdelenia je preto podľa nich potrebné vytvoriť nové mechanizmy na podporu domáceho poľnohospodárstva a potravinárstva. Potrebné je podľa nich financovať najmä odbyt poľnohospodárskych produktov a výrobkov, analýzy, prieskumy, výstavy a prezentácie súvisiace s odbytom poľnohospodárskych produktov a výrobkov.



Za obchodný reťazec návrh považuje zoskupenie obchodných prevádzkarní, ktoré má prevádzky aspoň v dvoch okresoch, minimálne 10 % obratu pochádza z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi a tieto prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity.



Odvodovým obdobím majú byť tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace účtovného obdobia danej firmy. Obchodný reťazec odvod nebude platiť, ak jeho výška za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu 5000 eur.



Obchodné reťazce by mali samé podávať oznámenie o výške odvodu. Ak obchodný reťazec nepodá takéto oznámenie alebo nezaplatí odvod najneskôr do troch dní od jeho splatnosti, dostane pokutu vo výške 0,2 % z posledných známych výnosov. Za nesprávne vypočítaný odvod dostane pokutu vo výške 10 % z dlžnej sumy odvodu.