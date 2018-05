P. Kažimír: Mojou úlohou je zbierať peniaze a plniť záväzky

Podľa jeho vyhlásenia má zodpovednosť za štátnu pokladnicu aj za ciele, ktoré sú v programovom vyhlásení vlády.

Bratislava 16. mája (TASR) – Zodpovednosťou ministra financií je aj prichádzať s vecami, ktoré nemajú a priori populárny rozmer. Uviedol to v stredu na záver rozpravy k návrhu zákona o dani z poistenia šéf rezortu financií Peter Kažimír (Smer-SD) s tým, že jeho úlohou je zbierať peniaze. Právnu normu poslanci pri hlasovaní posunuli do druhého čítania.



Podľa jeho vyhlásenia má zodpovednosť za štátnu pokladnicu aj za ciele, ktoré sú v programovom vyhlásení vlády, a zároveň za plnenie záväzkov voči Európskej únii (EÚ). Ak sa táto daň, ktorá existuje podľa Kažimíra vo väčšine krajín EÚ, neprijme, SR by zostala pri odvode, ktorý bol rovnako kritizovaný a v podstate má tie isté charakteristiky. Reagoval tak na kritické vyjadrenia opozičných poslancov k tomuto návrhu zákona.



Minister priblížil, že absolvoval rokovania aj s asociáciou poisťovní, ktorým od začiatku odvod prekážal a chceli daň. "Prisahám, tak ako tu stojím, chceli daň. Dostali daň," skonštatoval, pričom si ju však predstavovali inak.



Poisťovniam podľa neho ide len o vlastný biznis a celý spor s poisťovňami je o tom, že rezort financií nechce, aby daň automaticky platil klient. "Budú také poisťovne, ktoré to prenesú do ceny, a klienti sa budú mať šancu rozhodnúť prepoistiť do poisťovní, ktoré to neurobia," uviedol Kažimír s tým, že podľa neho tu vzniká priestor na konkurenciu.