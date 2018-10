Parlament schválil úpravu postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou

Schválená právna úprava zároveň zjemňuje súčasnú úpravu uzatvárania dodatkov na úroveň európskych smerníc. Zavádza sa tiež nové znenie právnej úpravy pri dynamickom nákupnom systéme.

Bratislava 16. októbra (TASR) - Postupy verejného obstarávania by mali byť jednoduchšie a efektívnejšie. Ustanoví sa tiež nový druh zákaziek, na ktoré sa do určitého finančného limitu nebude vzťahovať zákon o verejnom obstarávaní. V rámci zjednodušenia sa upraví postup pre zadávanie podlimitných zákaziek. Počíta s tým novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú v utorok schválil parlament.



Parlament zároveň schválil aj pozmeňujúci návrh z výboru NR SR, v rámci ktorého sa zvýši spodná hranica pre finančný limit pri podlimitných zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti v prípade zákaziek na dodanie tovaru a zákaziek na poskytnutie služby, a to zo 150.000 eur na 260.000 eur.



NRSR odobrila aj pozmeňujúci návrh poslanca Petra Antala (Most-Híd). Ten navrhoval upraviť splnomocňovacie ustanovenie, na základe ktorého úrad vydá vykonávací všeobecne záväzný predpis, ktorý bude upravovať technické a funkčné požiadavky pre informačné systémy slúžiace na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.



"V rámci zjednodušenia postupov jednotlivých druhov zákaziek došlo k vyprecizovaniu postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, a taktiež sa zavádza nové, zjednodušené paragrafové znenie postupu pre zadávanie podlimitných zákaziek," približuje dôvodová správa k novele zákona. Zavádza tiež možnosť fakultatívneho zriadenia komisie na vyhodnocovanie ponúk, umožnenie predloženia aj "jednoduchého" čestného vyhlásenia na účely predbežného nahradenia dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.



Zamestnávateľské združenia a obchodné komory upozorňovali na potrebu transparentnosti a verejnej kontroly v obstarávaní pri zákazkách s nízkou hodnotou. Ich zverejňovanie ex ante vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) navrhovali v pozmeňujúcom návrhu aj poslanci OĽaNO Veronika Remišová a Eduard Heger, parlament ho však neschválil.



Schválená právna úprava zároveň zjemňuje súčasnú úpravu uzatvárania dodatkov na úroveň európskych smerníc. Zavádza sa tiež nové znenie právnej úpravy pri dynamickom nákupnom systéme (DNS). Rozšíri sa výnimka na odkladnú lehotu pri uzatváraní zmluvy na zmluvy uzavreté v rámci DNS aj dôvody na podanie určovacej žaloby na zadávanie zákazky v DNS. Novelou zákona dôjde aj k zmenám v obsahových náležitostiach evidencie referencií, k spresneniu postupu vyhotovovania referencií a k vypusteniu ustanovenia o výslednej hodnotiacej známke.



Dochádza tiež k úprave dôvodov na vrátenie zábezpeky, k vypusteniu percentuálnej kvantifikácie mimoriadne nízkej ponuky, či k návrhu na obmedzenie lehoty viazanosti ponúk. Vypustí sa aj koncept dvojobálkového predkladania ponúk. S tým súvisiaca procesná úprava revíznych postupov sa reviduje.



Upravia sa aj podmienky používania elektronického trhoviska – novela znemožňuje zadávať zákazky na uskutočnenie stavebných prác prostredníctvom elektronického trhoviska. Zredukujú sa zároveň obsahové náležitosti žiadosti o nápravu a upraviť by sa mala lehota na podanie žiadosti o nápravu. Upraví sa aj výška výpočtu kaucie a zavedenie koncentračnej zásady v konaní o námietkach. Novela počíta aj so zjednodušením právnej úpravy správnych deliktov.