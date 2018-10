Platenie preddavkov na daň z príjmov podľa návrhu OĽaNO sa neupraví

Podľa tohto návrhu by mali byť menší a stredne veľkí živnostníci, rovnako ako obchodné spoločnosti, oslobodení od povinnosti platenia preddavkov na daň z príjmov.

Bratislava 23. októbra (TASR) – Platenie preddavkov na daň z príjmov sa podľa návrhu OĽaNO neupraví. Parlament v utorok odmietol novelu zákona o dani z príjmov z dielne skupiny poslancov opozičného hnutia. Podľa tohto návrhu by mali byť menší a stredne veľkí živnostníci, rovnako ako obchodné spoločnosti, oslobodení od povinnosti platenia preddavkov na daň z príjmov. Ustanoviť sa mala aj nová hranica dane z príjmu.



Cieľom návrhu je odstránenie nadbytočnej administratívnej záťaže pre približne 30.000 podnikateľských subjektov, tvrdia predkladatelia. "Starostlivo navrhnutá nová hranica dane z príjmu, znamenajúca povinnosť daňovníka uhrádzať preddavky na daň z príjmu až potom, ako jeho posledná známa daňová povinnosť prekročí sumu 10.000 eur, uľahčí podnikanie približne 30.000 subjektom, a to bez negatívnych dopadov na rozpočet verejnej správy," konštatuje sa v dôvodovej správe k návrhu zákona.



Daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2500 eur odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období, je povinný uhrádzať preddavky na daň z príjmu, zdôrazňujú predkladatelia. Súčasné nízke nastavenie hranice daňovej povinnosti tak podľa OĽaNO spôsobuje živnostníkom administratívne nepríjemnosti a horší cash-flow.