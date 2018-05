Sme rodina chce podporiť návrh na dôchodkový strop, navrhuje 64 rokov

Návrh ústavného zákona v takomto znení by chceli poslanci strany predložiť do parlamentu tak, aby sa o ňom v prvom čítaní mohlo diskutovať už na nadchádzajúcej júnovej schôdzi.

Bratislava 22. mája (TASR) – Opozičné hnutie Sme rodina je ochotné podporiť návrh na zastropovanie veku odchodu do dôchodku v Ústave SR. Po utorkovom rokovaní s ministrom práce Jánom Richterom (Smer-SD) to uviedol predseda hnutia Boris Kollár.



Sme rodina však navrhuje, aby sa vek odchodu do dôchodku zastropoval na 64 rokoch pre mužov aj ženy. Pri ženách by však hnutie chcelo znižovať tento dôchodkový strop za každé dieťa o pol roka. Vek odchodu do dôchodku by ale nemal klesnúť pod súčasnú hranicu dôchodkového veku, ktorá je vyše 62 rokov. Ženy by si tak mohli znížiť dôchodkový vek maximálne po 62 a pol roka pri troch a viac deťoch.



Podľa Kollára nebol voči tomuto návrhu zo strany ministra na rokovaní zásadný odpor. "Minister bol ústretový, povedal, že ešte bude musieť rokovať so svojimi koaličnými partnermi," opísal Kollár.



Hnutie tak chce momentálne počkať na to, ako dopadnú koaličné rokovania o tomto návrhu. Chcelo by však podľa Kollára tlačiť na podľa nich čo najprijateľnejší návrh.



S návrhom na zastropovanie veku odchodu do dôchodku prišla vládna strana Smer-SD. Takúto úpravu chce zakotviť do Ústavy SR. Podľa návrhu by sa mal vek odchodu do dôchodku pre mužov zastropovať na úrovni 65 rokov, pre ženy, ktoré sa starali a vychovali jedno dieťa, by to bolo 64 rokov a pre ženy, ktoré sa starali a vychovali dve a viac detí, 63 rokov.



Návrh ústavného zákona v takomto znení by chceli poslanci strany predložiť do parlamentu tak, aby sa o ňom v prvom čítaní mohlo diskutovať už na nadchádzajúcej júnovej schôdzi. Keďže ide o návrh ústavného zákona, poslanci budú potrebovať na jeho prijatie najmenej 90 hlasov, podporiť ho teda musia aj predstavitelia opozície.



Pritom aj koaličná Slovenská národná strana (SNS) uviedla, že nemôže podporiť tento návrh ústavného zákona, pretože dôchodkový strop vo výške 65 rokov je podľa nej málo ambiciózny. SNS teda navrhuje, aby bol odchod do dôchodku u mužov 64 rokov a u žien 63 rokov.



Líder opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič v pondelok (21. 5.) uviedol, že obyčajní považujú zámer na zastropovanie dôchodkového veku za správny. Navrhujú však, aby sa ženám znižoval tento vek za každé jedno dieťa, ktoré dosiahlo aspoň učňovské vzdelanie o jeden rok.



Po utorkovom rokovaní s ministrom práce Richterom uviedol líder OĽaNO Matovič, že podmienky hnutia zostávajú pri stropovaní dôchodku stále rovnaké. S ministrom sa dohodli na tom, že budú o tejto téme ďalej diskutovať. Na júnovú schôdzu parlamentu by sa však návrh ústavného zákona mal predkladať zrejme aj s podpismi poslancov OĽaNO. "V druhom čítaní v septembri by sa doťahovali detaily. Vlastne máme priestor celé leto vyprecizovať podrobnosti," opísal Matovič.



Podpredseda vládneho Mosta-Híd Ivan Švejna však reagoval, že súčasná debata o zastropovaní veku odchodu do dôchodku do Ústavy SR je nešťastná. Návrh Smeru-SD môže mať podľa neho bez hlbšej diskusie veľmi negatívny vplyv na budúce dôchodky. Most-Híd podľa neho navrhne zákon, na základe ktorého by mal každý päť rokov dopredu vedieť, kedy presne pôjde do dôchodku.