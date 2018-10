Vicepremiér R. Raši má mať viac právomocí, dostane regionálny rozvoj

Koordináciu prípravy regionálnych politík má dostať Raši aj preto, že má na starosti opatrenia Agendy 2030.

Bratislava 16. októbra (TASR) - Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) má dostať nové právomoci. Pribudnúť mu má oblasť regionálneho rozvoja. Počíta s tým novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorú v utorok schválil parlament.



Zmena by mala zjednodušiť podporu regiónov. Koordináciu prípravy regionálnych politík má dostať Raši aj preto, že má na starosti opatrenia Agendy 2030. Úrad vicepremiéra pripomína, že odstraňovanie regionálnych rozdielov, a s tým súvisiaca podpora najmenej rozvinutých okresov, je úzko späté s jeho činnosťou.



Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019.



"Odstraňovanie regionálnych rozdielov a podpora najmenej rozvinutých okresov sú úzko späté s činnosťou nášho úradu. Koordinujeme aj prípravu opatrení Agendy 2030, zahŕňajúcu i záväzky na odstraňovanie zvyšujúcich sa ekonomických a sociálnych nerovností. Presunutie agendy regionálneho rozvoja na náš úrad je preto logické," konštatoval vicepremiér Raši.



Doplnil, že v kompetencii úradu podpredsedu je aj centrálna koordinácia eurofondov, ktorých hlavnou úlohou je znižovanie regionálnych rozdielov. Bez eurofondov by sa totiž podľa jeho slov zastavil rozvoj v šiestich z ôsmich regiónov Slovenska.



Tento zákon tiež podľa úradu umožní, aby schôdze vlády mohli prebiehať aj s využitím prostriedkov na prenos obrazu a zvuku a tiež presúva Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (NASES) z kompetencie Úradu vlády SR do pôsobnosti úradu podpredsedu vlády.