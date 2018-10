OĽaNO: Zákazky s nízkou hodnotou by mali byť zverejňované vo vestníku

Podľa Remišovej hrozí, že dôjde k menšej kontrole zákaziek, keďže nebude zverejňovaná kompletná dokumentácia.

Bratislava 16. októbra (TASR) – Aj zákazky s nízkou hodnotou by mali byť podľa predsedníčky poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Veroniky Remišovej zverejňované vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Uviedla to v rozprave k novele zákona o verejnom obstarávaní v Národnej rade (NR) SR, ktorá je v súčasnosti v druhom čítaní.



Remišová priblížila, že hnutie predložilo pozmeňujúci návrh, podľa ktorého by malo byť povinné zverejňovať ex ante vo vestníku ÚVO aj zákazky s nízkou hodnotou. Odôvodnila to tým, že sa tak podporí kontrola verejných financií.



Zásadné výhrady má aj k zvyšovaniu limitov pri obstarávaniach zákaziek s nízkou hodnotou. Podľa Remišovej hrozí, že dôjde k menšej kontrole zákaziek, keďže nebude zverejňovaná kompletná dokumentácia. Zhruba tri štvrtiny zákaziek budú týmto spôsobom podľa nej pridelené bez oficiálnej súťaže. "Z dôvodu posilnenia informovanosti verejnosti sa navrhuje zverejňovanie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky alebo návrhu aj na webovom sídle verejného obstarávateľa, pokiaľ ho má zriadené," navrhuje OĽaNO.



Opozičné hnutie ako problém vníma aj súťaž spriaznených spoločností, ktorá nie je upravená v súčasnom znení zákona. "Diskvalifikácia majetkovo či personálne prepojených subjektov v rámci jedného verejného obstarávania nie je v súčasnom znení zákona zakotvená, a preto je žiaduce doplniť takýto dôvod vylúčenia uchádzača alebo záujemcu zo súťaže," odôvodnili predkladatelia. Vylúčenie by však nemalo byť automatické.



Pozmeňujúci návrh k tejto novele predložil aj poslanec Peter Antal (Most-Híd). Ten navrhuje upraviť splnomocňovacie ustanovenie, na základe ktorého úrad vydá vykonávací všeobecne záväzný predpis, ktorý bude upravovať technické a funkčné požiadavky pre informačné systémy slúžiace na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.