Nulu v daňovom priznaní vykázalo rekordne veľa firiem

Bratislava 22. júla (TASR) - Počet firiem, ktoré štátu neodviedli žiadnu daň z príjmov, výrazne narástol. Nulu v daňovom priznaní za rok 2018 vykázalo dovedna 88.849 podnikov, čo je o 64.220 firiem viac ako v daňovom priznaní za rok 2017. Ide tak o viac než 260-percentný medziročný nárast.



Podľa analytičky spoločnosti Bisnode Petry Štěpánovej termín pre odložené daňové priznania za rok 2018 mali firmy do 30. júna 2019 a podľa analýzy spoločnosti si svoju povinnosť splnilo dovedna 209.894 spoločností.



"Za enormným nárastom firiem, ktoré za rok 2018 nezaplatili žiadnu daň z príjmu, stojí do značnej miery zrušenie daňovej licencie. To potvrdzuje i fakt, že z 88.849 firiem, ktoré za rok 2018 neplatia daň, ich 52.765 platilo za rok 2017 čiastku 480 alebo 960 či 2880 eur, teda presne toľko, koľko vyžadovala daňová licencia," vysvetľuje analytička.



Značné zmeny sa medziročne odzrkadlili i pri firmách, ktoré štátu odviedli daň v rozmedzí 0,1 až 1000 eur. Aj v tomto prípade možno hovoriť o rekordných rozdieloch, no v tomto prípade ide o 51-percentný pokles. Dane vo výške 0,1 až 1000 eur za rok 2018 odviedlo dovedna 56.948 podnikov, čo je o 60.177 menej ako vlani



Treťou najsilnejšou kategóriou sú firmy, ktoré štátu za rok 2018 odviedli dane vo výške 1000 až 10.000 eur. Tých je podľa poslednej analýzy spoločnosti dovedna 45.657. Vyše milióna odviedlo na daniach o 15 firiem menej ako za predošlé zdaňovacie obdobie, teda spolu 216 spoločností.