O budúcnosti programu o redukcii ťažby sa možno rozhodne už v máji

V máji sa zídu členovia monitorovacieho výboru OPEC a nečlenských krajín a okrem členov OPEC na čele so Saudskou Arábiou je jedným z rozhodujúcich producentov Rusko.

Rijád 8. apríla (TASR) - Zatiaľ je skoro hovoriť o tom, či existuje konsenzus medzi štátmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalšími producentmi o prípadnom predĺžení programu redukcie ťažby, kľúčový však bude budúci mesiac. Povedal to v pondelok minister energetiky Saudskej Arábie Chálid al-Fálih.



V máji sa zídu členovia monitorovacieho výboru OPEC a nečlenských krajín a okrem členov OPEC na čele so Saudskou Arábiou je jedným z rozhodujúcich producentov Rusko. "Zasadnutie výboru bude kľúčové, nakoľko už budeme vedieť, do akej miery sa zhodneme a najmä, akým smerom sa vyvíjajú fundamenty trhu," povedal Chálid al-Fálih. Čaká sa práve na Rusko, ktoré dáva stále viac najavo, že nie je vylúčené, že s programom na jeseň skončí.



Medzitým v USA pokračujú v rokovaniach o návrhu zákona známeho ako NOPEC, ktorý má zrušiť imunitu OPEC voči americkým protimonopolným zákonom. Ak by prešiel, v USA bude možné žalovať štáty OPEC za dohody o cenách ropy, čo je súčasný stav, keďže OPEC je v skutočnosti ropný kartel. Ako uviedla agentúra Reuters odvolávajúca sa na tri zdroje oboznámené s politikou saudského ministerstva energetiky, Saudská Arábia pohrozila, že by mohla v rámci obchodu s ropou ustúpiť od dolára a začať využívať iné meny.



Saudské ministerstvo energetiky však v pondelok uviedlo, že informácie sú "nepresné" a neodrážajú jeho pozíciu v tejto záležitosti. Aj Chálid al-Fálih novinárom na energetickej konferencii povedal, že Saudská Arábia doterajší systém obchodovania v dolároch meniť neplánuje.