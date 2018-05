O. Dostál: Zákon proti byrokracii mohol byť ambicióznejší

Poslanci budú v rokovaní pokračovať v utorok (15. 5.) od 9.00 h.

Bratislava 11. mája (TASR) – Návrh zákona proti byrokracii mohol byť ambicióznejší, ale napriek tomu si zaslúži podporu. Uviedol to poslanec SaS Ondrej Dostál v závere tretieho rokovacieho dňa 31. schôdze Národnej rady (NR) SR v rozprave k návrhu tohto zákona.



Dostál návrhu vyčíta, že nie je širší a nerieši aj ďalšie situácie, a tiež to, že by sa malo v zákone zakotviť, že ustanovenie jedenkrát a dosť má prednosť pred ustanoveniami osobitných zákonov. "Keby nastala kolízia právnych úprav, tak by malo prednosť pravidlo jedenkrát a dosť," skonštatoval s tým, že v návrhu chýba napríklad aj zrušenie povinnosti predkladať výpisy z verejných registrov pre mimovládne neziskové organizácie. Podľa neho by mal byť princíp jedenkrát a dosť uplatňovaný aj v prípadoch, keď občan hlási nejaké zmeny, napríklad mení trvalý pobyt.



Poslankyňa OĽaNO Veronika Remišová priblížila, že spolu s poslancom Jánom Budajom (OĽaNO) budú predkladať pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý zahŕňa doplnenie ďalších registrov do zoznamu a odklad účinnosti zákona.



Predkladateľ zákona, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD), skonštatoval, že ide o prelomový zákon. Chápe ho ako základ, na ktorom sa budú dopĺňať ďalšie funkcionality. "Chceme postupne radšej všetko otestovať, keby sa stali nejaké chyby, vychytať ich," doplnil Raši s tým, že výsledkom by malo byť, aby sa systém dotýkal všetkých údajov, ktoré môžu zdieľať orgány verejnej moci medzi sebou.



Poslanci budú v rokovaní pokračovať v utorok (15. 5.) od 9.00 h. Diskutovať by mali o návrhoch ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) a následne o ďalších neprerokovaných bodoch.