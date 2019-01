O Huawei nemá český úrad NÚKIB žiadne dôkazy, vyhlásil premiér Babiš

Podľa Babiša je však možné, že Huawei bude napríklad úrad pre kybernetickú bezpečnosť žalovať.

Praha 13. januára (TASR) - Český Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB) vo svojom varovaní pred čínskym telekomunikačným koncernom Huawei nepredložil žiadne dôkazy a čínska strana sa cíti poškodená. Český premiér Andrej Babiš to v nedeľu vyhlásil v debate v českej televízii Prima.



"NÚKIB nemá žiadne dôkazy, takže čínska strana sa cíti poškodená," vyhlásil podľa spravodajského portálu Novinky.cz český premiér. Úrad podľa neho nepredložil ani analýzu a jeho metodika je "mätúca".



Varovanie podľa Babiša bolo nejasné, napríklad či sa týka len štátu, alebo tiež súkromných firiem. Dodal, že českí operátori používajú technológie Huawei od roku 2010, čuduje sa nad tým, že varovanie prišlo až teraz. Pripomenul pritom, že NÚKIB funguje iba od roku 2017.



"Je to tvrdenie proti tvrdeniu. Huawei sa sťažuje, že NÚKIB s nimi nehovorí," komentoval ďalej Babiš.



Česká vláda a ministerstvá sa však varovaním riadia a bezpečnostné previerky musí urobiť asi 160 subjektov. Podľa Babiša by to mali urobiť aj napríklad všetky banky.



"Nechcem komentovať názory pána prezidenta," povedal Babiš na otázku, či súhlasí s tvrdením prezidenta ČR Miloša Zemana o tom, že úrad ohrozil ekonomické záujmy Česka. Prezident podľa premiéra vychádza z vyjadrení firmy Huawei a čínskej strany.



Podľa Babiša je však možné, že Huawei bude napríklad úrad pre kybernetickú bezpečnosť žalovať.



Obavy o podnikanie v Číne v súvislosti s týmto sporom vyjadrili zástupcovia spoločnosti Home Credit.



"Pani ministerka (priemyslu a obchodu) Nováková nás informovala, že ju navštívila firma Home Credit, ktorá vyjadrila obavy o svoje podnikanie v Číne," uviedol tiež Babiš v reakcii na otázku, či hrozí ekonomická odveta Pekingu. Home Credit patrí do skupiny PPF najbohatšieho Čecha Petra Kellnera.