O mladomanželskú pôžičku sa doteraz uchádza 10 žiadateľov

Bratislava 9. augusta (TASR) - O mladomanželskú pôžičku zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) doteraz požiadalo 10 žiadateľov. Objem žiadaných prostriedkov dosiahol 283.690 eur.



Mladé začínajúce rodiny sa môžu uchádzať o štátnu podporu pri obstaraní bývania od začiatku júla tohto roka. Miestom podania žiadosti je mestský úrad v sídle okresu, v ktorom sa nehnuteľnosť, o financovanie ktorej majú páry záujem, nachádza. "Priznaná podpora bola už pre štyroch žiadateľov v celkovej výške 95.720 eur, ďalších šesť žiadostí je ešte v štádiu posudzovania," potvrdil pre TASR hovorca ŠFRB Rastislav Lackovič.



Možnosť podávania žiadostí o mladomanželskú pôžičku je do 31. novembra tohto roka. Zvýhodnenie sa má týkať mladého páru do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory určenej na obstaranie aj staršieho bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome.



Prvých 15.000 eur si mladý pár požičia pri garantovanom jednopercentnom úroku, zvyšok sumy do maximálne 75.000 eur s 2-percentným úrokom. Maximálna suma nesmie presiahnuť 75 % hodnoty najviac trojročnej kupovanej nehnuteľnosti. Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne za predchádzajúci kalendárny rok, nesmie prevýšiť 4-násobok životného minima na jeho domácnosť.



Pri kúpe staršieho bytu sa dá získať už len 50.000 eur, pri rekonštrukcii 30.000 eur. Založená nehnuteľnosť musí mať hodnotu minimálne 1,3-násobku požadovaného úveru. Mladomanželom, ktorým bola poskytnutá podpora, je možné počas trvania zmluvného vzťahu na základe požiadania odpustiť pri narodení dieťaťa 2000 eur. V prípade, že bol úver poskytnutý na obstaranie bytu staršieho ako tri roky alebo na stavebnú úpravu bytu, suma odpustenej časti úveru nesmie presiahnuť 6000 eur.