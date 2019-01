O nové cvičné lietadlo L-39NG už prejavilo záujem Thajsko

Tamojšie letectvo chce novými strojmi nahradiť dosluhujúce L-39 Albatrosy zo 70. rokov. Thajská armáda disponuje 40 českými lietadlami, ktoré získala v poslednej tretine minulého storočia.

Bangkok/Praha 17. januára (TASR) - Thajsko má záujem o 12 českých cvičných lietadiel L-39NG, ktoré v polovici októbra predstavilo Aero Vodochody. Podľa portálu iDNES to uviedol český premiér Andrej Babiš po stretnutí s thajským ministrom obrany Pravitom Vongsuvanom.



Tamojšie letectvo chce novými strojmi nahradiť dosluhujúce L-39 Albatrosy zo 70. rokov. Thajská armáda disponuje 40 českými lietadlami, ktoré získala v poslednej tretine minulého storočia.



Nové prúdové lietadlo chce aj české ministerstvo obrany. Kúpi ich štyri kusy za 1,1 miliardy Kč (43,02 milióna eur) pre štátny podnik LOM Praha, ktorý má okrem iného na starosti výcvik vojenských pilotov a študentov Univerzity obrany.



L-39NG je jednomotorový dvojmiestny stroj. Nadväzuje na legendárny L-39 Albatros. Jeho nástupca má väčší dolet, lepšie aerodynamické vlastnosti, je bezpečnejší a ľahší. Dosahuje rýchlosť 750 km/h. V porovnaní so svojím predchodcom je postavený celkom ináč od samotného začiatku. Typový certifikát by mal nový stroj získať v tomto roku. S jeho sériovou výrobou sa začne v nasledujúcom roku.



(1 EUR = 25,564 CZK)