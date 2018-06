O obchvat Prešova a tiež o úsek R2 pri Mýtnej má záujem po šesť firiem

Tender na prvú etapu severného obchvatu Prešova na rýchloceste R4 vyhlásila NDS v decembri minulého roka.

Bratislava 16. júna (TASR) - Prvú časť severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4 by chcelo stavať šesť firiem a rovnako šesť spoločností má záujem o výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 Mýtna - Lovinobaňa. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.



"O obe súťaže prejavilo záujem formou predloženia ponúk šesť firiem," konštatovala Michalová. Tender na prvú etapu severného obchvatu Prešova na rýchloceste R4 vyhlásila NDS v decembri minulého roka. Predpokladaná hodnota zákazky je podľa diaľničiarov 169,98 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).



Plánovaný úsek by mal po dokončení odľahčiť dopravu v Prešove. Je dlhý 4,3 kilometra a nachádza sa medzi križovatkami Prešov, západ a Prešov, sever.



Tender na úsek rýchlostnej cesty R2 Mýtna - Lovinobaňa pri Lučenci vyhlásila NDS vo februári tohto roku. Ide o 13,5-kilometrový úsek cesty, ktorý má odhadované náklady na stavebné práce vo výške 161,8 milióna eur bez DPH.