O regionálnu značku Gemer-Malohont sa môžu uchádzať ďalší záujemcovia

Spolupráca v tejto oblasti pomôže rozšíriť regionálne značenie na viac výrobcov, čo prispeje k posilneniu regionálnej značky a jej významu, ako aj k zviditeľneniu regiónu Gemer-Malohont.

Hrachovo 24. mája (TASR) – Značku Regionálny produkt Gemer-Malohont, ktorá je určená pre tradičné výrobky a služby z rovnomenného regiónu na území okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár, môžu v rámci aktuálnej výzvy získať ďalší záujemcovia. Ako TASR informovala Miroslava Vargová, manažérka Miestnej akčnej skupiny (MAS) Malohont, ktorá výzvu vyhlásila, žiadosti je možné predkladať do 24. júna.



„Cieľom tohto regionálneho značenia miestnych produktov je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych výrobcov, ktorí sa okrem svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností,“ vysvetlila Vargová.



Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú podľa nej súkromne hospodáriaci roľníci, živnostníci a firmy so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont. „Značka je určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, ako aj potraviny a remeselné výrobky, ktoré splnia vopred stanovené kritériá,“ dodala.



Po udelení regionálnej značky budú výrobcovia povinní označiť svoje produkty začlenením loga do etikety, prípadne samolepkou či visačkou s logom značky, alebo označením predajného miesta. Značka bude spotrebiteľom zaručovať pôvod výrobku v regióne, ako aj využívanie tradičných postupov, alebo miestnych či regionálnych zdrojov.



„Regionálne značenie miestnych produktov je ideálnou príležitosťou pre rozvoj spolupráce nielen medzi výrobcami, ale aj jednotlivými časťami regiónu Gemer-Malohont. Preto nás veľmi teší, že sa našimi partnermi v oblasti regionálneho značenia stali aj ďalšie MAS pôsobiace v tomto regióne,“ priblížila Vargová.



Ako ďalej doplnila, verí, že spolupráca v tejto oblasti pomôže rozšíriť regionálne značenie na viac výrobcov, čo prispeje k posilneniu regionálnej značky a jej významu, ako aj k zviditeľneniu regiónu Gemer-Malohont.