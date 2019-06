O riadenie Štátnych lesov TANAP-u majú záujem dvaja uchádzači

Kvalifikačnými predpokladmi na pozíciu nového riaditeľa ŠL TANAP-u bolo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním lesníckym, ekonomickým alebo prírodovedným.

Bratislava/Tatranská Lomnica 4. júna (TASR) – Do výberového konania na riaditeľa Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP-u) sa prihlásili dvaja uchádzači. Záujem riadiť príspevkovú organizáciu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPaRV) SR prejavili dvaja profesionálni lesníci - aktuálne poverený riaditeľ ŠL TANAP-u Maroš Petrík, ktorý v organizácii pôsobí od roku 1985, a Juraj Piecka, v súčasnosti poverený vedením výrobno-technického úseku odštepného závodu Šaštín, štátneho podniku LESY SR.



„Nového riaditeľa čaká viacero výziev. Región Vysokých Tatier je skúšaný prírodnými katastrofami, lykožrútovou kalamitou, suchom či povodňami. V posledných rokoch na jednej strane rastú požiadavky na výstavbu turistickej infraštruktúry. Na druhej, Štátna ochrana prírody prišla s návrhom prísne obmedziť pohyb turistov, horolezcov a skialpinistov, čo sa stretlo zo strany verejnosti s pochopiteľnou nevoľou,“ skonštatovala šéfka rezortu Gabriela Matečná. Dodala, že nový riaditeľ ŠL TANAP-u tak bude mať pred sebou neľahkú úlohu zosúladiť ochranu prírody s požiadavkami na udržateľný cestovný ruch a bude do istej miery aj mediátorom medzi týmito stranami.



Na jar tohto roku pritom výberová komisia ministerstva vybrala za nového riaditeľa ŠL TANAP-u Rastislava Huttu, ktorý bol vtedy jediným uchádzačom. Stretlo sa to však s veľkou kritikou zo strany verejnosti. Matečná ho však napokon odmietla do funkcie vymenovať a oznámila nové výberové konanie. Na tento krok vyzvala ministerku aj opozičná strana SaS, ktorá upozornila, že Hutta je známy svojimi developerskými aktivitami v Nízkych Tatrách.



Kvalifikačnými predpokladmi na pozíciu nového riaditeľa ŠL TANAP-u bolo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním lesníckym, ekonomickým alebo prírodovedným. Uchádzači museli mať za sebou minimálne tri roky v riadiacej funkcii a minimálne päť rokov praxe v prevádzke lesnej výroby alebo v štátnej správe lesného hospodárstva či ochrany prírody. Novinkou bolo, že každý uchádzač musí predložiť koncepciu rozvoja príspevkovej organizácie na päť rokov. Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi bol 27. mája.



ŠL TANAP-u sú príspevkovou organizáciou rezortu pôdohospodárstva a vo svojej kompetencii majú starostlivosť o lesné pozemky, menšie vodné toky, plesá, živočíšstvo a ryby na území TANAP-u, Pieninského národného parku a v ich ochranných pásmach. Lesníci na tomto území tiež zabezpečujú starostlivosť o lesné ekosystémy a zvieratá, výsadbu stromčekov, spracovanie kalamít a informovanie návštevníkov. Nemenej dôležitou úlohou je údržba, značenie a bezpečnosť turisticky značených chodníkov, lavičiek, odpočívadiel a pod.