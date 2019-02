O. Scholz: Nemecku hrozí rozpočtový deficit, ak nezníži výdavky

Vyhliadka na rozpočtový schodok by znamenala dramatické zhoršenie stavu verejných financií najväčšej európskej ekonomiky, ktorá za minulý rok dosiahla prebytok v rozpočte 11,2 miliardy eur.

Berlín 4. februára (TASR) - Nemecku hrozí rozpočtový deficit vo výške 25 miliárd eur do roku 2023, pokiaľ nepriškrtí svoje výdavky, keďže jeho daňové príjmy budú klesať a mzdy vo verejnom sektore stúpať. Uviedol to denník Bild s odkazom na interný vládny dokument.



Vyhliadka na rozpočtový schodok by znamenala dramatické zhoršenie stavu verejných financií najväčšej európskej ekonomiky, ktorá za minulý rok dosiahla prebytok v rozpočte 11,2 miliardy eur.



Varovanie pred deficitom je zahrnuté v správe, ktorú pripravil minister financií Olaf Scholz pre svojich kolegov na iných ministerstvách v súvislosti s diskusiou o plánovaní rozpočtu.



Obchodné napätie medzi Čínou a Spojenými štátmi a vplyv možného neriadeného odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) bez dohody už podnietili Nemecko k tomu, aby znížilo svoju prognózu hospodárskeho rastu v tomto roku na 1 %. Celú dekádu trvajúca expanzia nemeckej ekonomiky, ktorá je motorom celej EÚ, sa tak blíži ku koncu.



V tomto náročnom prostredí tak spôsobí nižší príjem z daní v rozpočte každý rok dieru vo výške 5 miliárd eur, napísal Bild.



Schodok vo výške 25 miliárd eur (do roku 2023) by znamenal deficit nižší ako 1 % súčasného hrubého domáceho produktu (HDP) Nemecka.



Bild však dodal, že ide o varovanie jednotlivým ministerstvám pred plánovaním nového rozpočtu, aby udržali svoje náklady pod kontrolou. Čiastočne aj v dôsledku rýchleho rastu mzdových výdavkov vo verejnej správe. Tie by sa mali v roku 2020 zvýšiť na 35 miliárd eur z 31 miliárd eur v roku 2016.