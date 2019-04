O. Scholz odmieta podporu rastu ekonomiky prostredníctvom nového dlhu

Scholzovo rozhodnutie nepodporiť ekonomiku prostredníctvom nového dlhu vyvolalo kritiku naprieč celým politickým spektrom, vrátane politikov v jeho SPD.

Berlín 19. apríla (TASR) - Nemecký minister financií Olaf Scholz vylúčil možnosť ďalšieho dlhu pre Nemecko, aby tak vláda podporila ekonomiku. Zároveň odmietol obavy, že by sa najväčšia európska ekonomika prepadla do recesie. Podľa neho sú za súčasným slabým rastom nemeckého hospodárstva vonkajšie faktory, nie hospodárska politika Berlína.



Nemecká vláda čelí tlaku ostatných štátov Európskej únie, ako aj Medzinárodného menového fondu (MMF), aby výraznejšie zvýšila investície a objavila sa aj požiadavka jedného z konzervatívnych poslancov, aby vláda prijala na podporu ekonomiky balík stimulov. To však Scholz odmieta.



"Momentálne zaznamenávame slabší rast ekonomiky, a to má ďaleko od recesie," povedal Scholz v piatok pre britskú BBC. "Ak ste skutočne globalizovanou ekonomikou, ak ste veľkým vývozcom a dovozcom, potom akýkoľvek vývoj vo svete má na situáciu v krajine vplyv. Vieme, že svetová ekonomika spomaľuje svoj rast a vieme aj to, čo je toho príčinou. Ide najmä o politické dôvody," povedal nemecký minister.



Dodal, že hlavným dôvodom spomaľovania rastu nemeckej ekonomiky je obchodný konflikt medzi USA a Čínou, USA a EÚ, ako aj neistota spojená s odchodom Británie z Európskej únie, nie štrukturálne problémy ako nízky objem investícií.



Nemecká vláda tento týždeň zverejnila novú prognózu vývoja ekonomiky v tomto roku. Najnovšie odhaduje, že ekonomika dosiahne v roku 2019 rast na úrovni len 0,5 %, zatiaľ čo ešte v januári počítala s rastom o 1 %.



Scholzovo rozhodnutie nepodporiť ekonomiku prostredníctvom nového dlhu vyvolalo kritiku naprieč celým politickým spektrom, vrátane politikov v jeho SPD. Nespokojnosť dali najavo aj zástupcovia firiem, ktorí tlačia na zníženie daní.



Podľa Scholza má však Nemecko dosť vysoký dlh a ten by sa nemal zvyšovať. Dodal, že vláda prijala viacero krokov vrátane zníženia daňovej záťaže pre rodiny, zvýšenia výdavkov v sociálnej oblasti a investícií do digitalizácie, infraštruktúry a vývoja, ktoré by mali udržať ekonomiku v raste.