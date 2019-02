O Veľkú cenu SOPK môžu zabojovať podnikatelia do konca februára

Novinkou posledných ročníkov je vlastné logo súťaže. Víťazná firma dostane spolu s Veľkou cenou SOPK právo toto logo rok používať vo všetkej svojej komunikácii.

Bratislava 11. februára (TASR) - Podnikatelia na Slovensku majú do konca februára čas na prihlásenie sa do 17. ročníka súťaže Veľká cena Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). Víťaza súťaže, ktorá oceňuje etické správanie podnikateľov, vyhlási komora v apríli na výročnom zhromaždení delegátov SOPK.



"Podnikateľská etika ovplyvňuje efektívnosť podnikania a prispieva aj k pozitívnemu vývoju slovenskej ekonomiky ako celku. Podnikateľov, ktorí ju uplatňujú, si treba vážiť. Pre SOPK je veľkou cťou, že jej členovia podnikajú v súlade s etickými princípmi a že svojou veľkou cenou má šancu oceniť ich a prejaviť im uznanie za to, čo robia a že to robia slušne a korektne," uviedol predseda komory Peter Mihók.



SOPK vyhlasuje súťaž od roku 2002. Doteraz sa uskutočnilo 16 ročníkov v rokoch 2001 až 2006 a 2008 až 2015, súťaž v roku 2007 nebola vyhlásená. Komora v týchto 16 ročníkoch hodnotila celkovo 232 podnikateľských subjektov, niektoré spoločnosti sa prihlasovali do súťaže aj opakovane.



Vlani bolo za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2017 hodnotených 17 firiem. Odovzdané boli dve veľké ceny SOPK – spoločnosti Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo a spoločnosti Stabilita, d.d.s., a.s., Košice.



Novinkou posledných ročníkov je vlastné logo súťaže. Víťazná firma dostane spolu s Veľkou cenou SOPK právo toto logo rok používať vo všetkej svojej komunikácii, aby aj takýmto spôsobom propagovala svoje dobré meno v podnikateľskej i širokej občianskej verejnosti doma i vo svete.



Podnikatelia, ktorí majú záujem zapojiť sa do súťaže, musia prihlášku doručiť priamo na Úrad SOPK v Bratislave, prípadne do niektorej z 8 regionálnych komôr SOPK sídliacich v každom krajskom meste. Môžu tak urobiť do 28. februára 2019.