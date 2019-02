O výpis z individuálneho účtu požiadalo takmer 13.000 poistencov

Pre poistencov žijúcich v cudzine vyhotovila v priebehu minulého roka 3276 výpisov o dobách zamestnania evidovaných na účely dôchodkového poistenia.

Bratislava 9. februára (TASR) - V roku 2018 vybavila Sociálna poisťovňa 12.921 žiadostí o zaslanie informácie o stave individuálneho účtu poistenca a 12.068 žiadostí o zaslanie informácií o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca za kalendárne roky 2004 až 2017.



Pre poistencov žijúcich v cudzine vyhotovila v priebehu minulého roka 3276 výpisov o dobách zamestnania evidovaných na účely dôchodkového poistenia. Na otázky súvisiace s problematikou vedenia individuálnych účtov poistencov a s poskytovaním informácií o podmienkach nároku na dôchodok pracovníci Sociálnej poisťovne vypracovali a zaslali 4403 vysvetľujúcich listov.



"V porovnaní s rokom 2017 evidujeme nárast počtu podaní poistencov týkajúcich sa agendy individuálnych účtov o 11,5 %, no aj napriek tejto skutočnosti vybavovala tieto podania priebežne, väčšinou do 5 až 10 dní od doručenia podania. Individuálny účet poistenca poskytuje prehľad o započítaných obdobiach poistenia, údaje o výške vymeriavacích základov na platenie poistného, všeobecných vymeriavacích základoch a výške osobných mzdových bodov počnúc od roku 2004, t. j. od roku, v ktorom nadobudol účinnosť zákon o sociálnom poistení," uviedol hovorca poisťovne Peter Višváder.



Podľa neho ide o rozhodujúce údaje, potrebné na určenie dôchodku. Ich zadaním do kalkulačky na informatívny výpočet dôchodku, umiestnenej na webovom sídle Sociálnej poisťovne, si záujemca môže vyrátať orientačnú sumu dôchodku. Držiteľ spomínanej GRID karty si môže údaje na svojom individuálnom účte skontrolovať z domu prostredníctvom počítača.



Pre vydanie GRID karty stačí, ak záujemca osobne navštívi pobočku poisťovne. Zriadenie prístupu k elektronickým službám je jednoduché, bezplatné a na počkanie v každej pobočke.



"Odporúčame poistencom v preddôchodkovom veku, aby si požiadali o zhotovenie výpisu, skontrolovali si údaje o zamestnaní, ktoré má Sociálna poisťovňa a v prípade chýbajúcich údajov sa snažili o ich doplnenie ešte pred tým, ako si podajú žiadosť no dôchodok. V prípade chýbajúcich údajov tým jeho vybavenie podstatne urýchlia," pripomenul Višváder.