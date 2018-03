O zvýšenie dôchodku pracujúci dôchodcovia nemusia žiadať

O zvýšenie starobného dôchodku nie je potrebné žiadať. Sociálna poisťovňa zvýši dôchodok automaticky bez žiadosti dôchodcu, a to spätne od 1. januára 2018.

Bratislava 19. marca (TASR) - Poberateľom starobného dôchodku, ktorí v minulom roku pracovali, teda boli povinne dôchodkovo poistení, Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok za obdobie dôchodkového poistenia získaného v roku 2017.



O zvýšenie starobného dôchodku nie je potrebné žiadať. Sociálna poisťovňa zvýši dôchodok automaticky bez žiadosti dôchodcu, a to spätne od 1. januára 2018. O zvýšení starobného dôchodku rozhodne v lehote do 31. marca 2018 písomným rozhodnutím, ktoré zašle dôchodcovi.



Starobný dôchodok vo zvýšenej sume začne Sociálna poisťovňa vyplácať od výplatného termínu v apríli 2018. Súčasne dôchodca dostane doplatok za obdobie od 1. januára 2018 do dňa splatnosti dôchodku v apríli 2018.



Poisťovňa takto zvýši starobný dôchodok približne 170.304 poberateľom dôchodkov.



TASR informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.