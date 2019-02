PRIESKUM: Obavy britských domácností o financie aj prácu vzrástli

Spotrebiteľské výdavky a silný trh práce boli pritom jediným jasným bodom v britskej ekonomike, ktorá v minulom roku spomalila a vykázala najslabší rast od roku 2012.

Londýn 18. februára (TASR) - Britské domácnosti s čoraz väčším pesimizmom očakávajú vývoj osobných financií a ich obavy o prácu dosiahli najvyššiu úroveň za jeden rok. To odzrkadľuje spomalenie ekonomiky a neistotu spojenú s brexitom necelých šesť týždňov pred vystúpením Británie z Európskej únie (EÚ). Vyplýva to z najnovšieho prieskumu IHS Markit.



Spotrebiteľské výdavky a silný trh práce boli pritom jediným jasným bodom v britskej ekonomike, ktorá v minulom roku spomalila a vykázala najslabší rast od roku 2012. Koncom vlaňajška začali pribúdať signály, že neistota spojená s brexitom si vyberá svoju daň.



Spoločnosť IHS Markit v pondelok oznámila, že index, ktorý odráža hodnotenie finančnej situácie britských domácností, vo februári klesol na 43,4 bodu z januárových 44,7 bodu a je najnižší za 11 mesiacov, od marca 2018.



A zároveň, čiastkový index odrážajúci istotu práce, sa vo februári opäť znížil, už štvrtý mesiac po sebe a na najnižšiu úroveň od januára 2018. A to aj napriek oficiálnym štatistikám, podľa ktorých je nezamestnanosť v krajine najnižšia od polovice 70. rokov minulého storočia.



"Vplyv neistoty spôsobenej brexitom na dôveru domácností predstavuje významné riziko pre hospodárstvo, čo sa tiež odrazilo na vnímaní istoty práce," uviedol ekonóm IHS Markit Joe Hayes.



Oficiálne údaje, ktoré sa očakávajú v utorok (19. 2.), by podľa analytikov mali ukázať najrýchlejší rast miezd od roku 2008.



Ale Británii hrozí, že vystúpi z EÚ 29. marca bez akejkoľvek dohody o prechodnom období, ktorá by zachovala existujúce obchodné dohody, pokiaľ premiérka Theresa Mayová nepresvedčí parlament, aby prijal podmienky Bruselu, alebo oddialil odchod.



Britská centrálna banka predpovedá, že tento rok sa hospodársky rast ešte viac spomalí a dosiahne najslabšie tempo od roku 2009, aj keď brexit prebehne hladko.