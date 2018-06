Obce by mohli zdaňovať vonkajšiu reklamu, navrhujú nezaradení

Súčasný zákon umožňuje zdaňovať reklamu na verejnom priestranstve.

Bratislava 20. júna (TASR) - Obce by mohli zdaňovať vonkajšiu reklamu. Navrhujú to nezaradení poslanci na čele s Miroslavom Beblavý v novele zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh oceňuje aj kandidát na bratislavského primátora Matúš Vallo, ktorého tím na návrhu spolupracoval.



"Nepôjde o povinnú miestnu daň, jej zavedenie bude na uvážení konkrétnej samosprávy," uvádzajú predkladatelia. Presnú výšku dane zákonom neurčujú. "Výška dane bude na mestách a obciach, ktoré ju zavedú," poznamenal Vallo na tlačovej konferencii pre budovou Národnej rady SR. Podľa návrhu ročnú sadzbu dane za šírenie vonkajšej reklamy určí obec v eurách za každý aj začatý štvorcový meter plochy reklamného pútača.



Súčasný zákon umožňuje zdaňovať reklamu na verejnom priestranstve. Zmena zákona má umožniť zdaniť šírenie vonkajšej reklamy v podobe "reklamnej stavby, reklamného alebo propagačného zariadenia, akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača či tabule, ak sú viditeľné na území obce inom, ako je verejné priestranstvo z ulice, námestia, parku, trhoviska alebo iného priestoru prístupného verejnosti bez obmedzenia, ktorý slúži na všeobecné užívanie".



Ak sa samosprávy rozhodnú pre zavedenie dane, fungovať by to malo ako pri dani z nehnuteľnosti. "Zákon predpokladá podávanie daňových priznaní. Pri reklamných stavbách bude daňovníkom jej vlastník, a pri iných reklamných pútačoch ním bude vlastník stavby alebo pozemku, na ktorých sa pútač nachádza," uvádza sa v návrhu. Takto by podľa predkladateľov nemal byť problém s identifikáciou daňovníka.



Vallo zdôraznil, že Bratislava a ďalšie mestá majú problém s vonkajšou reklamou. "Vizuálnym smogom je verejný priestor našich miest, a Bratislavy určite, veľmi ohrozený a znečisťovaný," uviedol Vallo.