Amazon od novembra zvýši minimálnu mzdu v USA

Amazon má celom svete viac ako 575.000 zamestnancov, avizovaný novembrový nárast miezd sa zatiaľ dotkne len USA, kde sa platy v jednotlivých regiónoch líšia.

Seattle 2. októbra (TASR) - Spoločnosť Amazon zvyšuje minimálnu mzdu všetkým americkým zamestnancom na 15 USD (12,92 eur) na hodinu od začiatku budúceho mesiaca. Internetový obchod zároveň v utorok oznámil, že zo zvýšenia miezd bude profitovať viac ako 350.000 pracovníkov, a to ako tých, ktorí pracujú na plný, tak aj čiastočný, dočasný a sezónny úväzok.



Dotkne sa to aj zamestnancov reťazca s biopotavinami Whole Foods, ktorý Amazon vlani kúpil. Okrem toho platy stúpnu aj tým zamestnancom, ktorí už zarábajú 15 USD na hodinu, uviedla spoločnosť so sídlom v Seattli.



Amazon má celom svete viac ako 575.000 zamestnancov, avizovaný novembrový nárast miezd sa zatiaľ dotkne len USA, kde sa platy v jednotlivých regiónoch líšia. Napríklad, kým v sklade v texaskom Austine je nástupný plat 10 USD na hodinu, v Robbinsville v New Jersey je to 13,50 USD/hodina. Takzvaný medián, teda priemerná mzda zamestnanca spoločnosti Amazon v minulom roku bola podľa oficiálnych údajov 28,446 USD/hodina. To zahŕňa zamestnancov na plný, čiastočný a dočasný pracovný úväzok.



Amazon zároveň uviedol, že jeho tím pre verejnú politiku začne tlačiť na zvýšenie celoamerickej federálnej minimálnej mzdy z aktuálnych 7,25 USD na hodinu.



Internetový predajca plánuje zvýšiť mzdy aj v niektorých regiónoch mimo USA. Spoločnosť bez udania termínu oznámila, že minimálna mzda v Londýne bude 10,50 libier (11,79 eur) na hodinu a v iných častiach Británie 9,50 GBP. Zvýšenie sa dotkne 17.000 britských zamestnancov na plný úväzok, aj 20.000 sezónnych pracovníkov.