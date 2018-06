Výnosy H&M vzrástli len mierne, konkurenčný boj pokračuje

Koncom uplynulého štvrťroka mala spoločnosť H&M takmer 4800 predajní. Od konca fiškálneho roka sa ich počet zvýšil len o 60.

Štokholm 15. júna (TASR) - Švédsky medzinárodný maloobchodný koncern s textilom Hennes & Mauritz (H&M) pokračuje v ostrom konkurenčnom boji so zásielkovými obchodmi. Vo štvrťroku od začiatku marca do konca mája zvýšil výnosy o 1,6 % na 60,5 miliardy švédskych korún (5,94 miliardy eur). Vedenie firmy o tom informovalo v piatok v Štokholme.



To vlani koncom roka oznámilo, že v dôsledku problémov s výnosmi kamenných obchodov bude ich sieť rozširovať pomalšie. Svoj predaj cez internet výraznejšie spája s klasickými predajňami.



Predaj textilných výrobkov v tomto roku ovplyvnila v Európe silná zima. Slabo išiel na odbyt jarný a letný sortiment. Sklady s ním boli nabité na prasknutie.