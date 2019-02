Obchodná dohoda medzi USA a Čínou je stále v nedohľadne

Americký prezident Donald Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching sa s najväčšou pravdepodobnosťou nestretnú do 1. marca, čo je termín, dokedy chcú obe krajiny dosiahnuť dohodu o obchode.

Washington 7. februára (TASR) - Postoje Washingtonu a Pekingu v obchodných rokovaniach sú ešte vzdialené a stále nebolo stanovené stretnutie prezidentov oboch krajín, uviedol vo štvrtok ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow.



A ďalšie zdroje z Bieleho domu uviedli, že americký prezident Donald Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching sa s najväčšou pravdepodobnosťou nestretnú do 1. marca, čo je termín, dokedy chcú obe krajiny dosiahnuť dohodu o obchode. Tieto správy mali negatívny vplyv na náladu na trhoch a prehĺbili oslabenie na Wall Street.



Trump minulý týždeň povedal, že sa by sa mal v blízkej budúcnosti s čínskym prezidentom osobne stretnúť, aby spečatili konečnú podobu obchodnej dohody.



Kudlow vo štvrtok povedal, že ešte nebol stanovený dátum ani miesto stretnutia. A napriek Trumpovmu optimizmu podľa Kudlowa sa stanoviská oboch strán stále nepriblížili.



Americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer a minister financií Steven Mnuchin by na budúci týždeň mali cestovať do Číny na tretie kolo rokovaní o obchode.