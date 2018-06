Obchodná stratégia Donalda Trumpa má negatívny vplyv na burzy

Obchod zostáva háklivou témou pre USA a ich kľúčových partnerov rovnako ako pre investorov na Wall Street.

New York 9. júna (TASR) - Obchodná stratégia amerického prezidenta Donalda Trumpa spôsobila deštrukciu trhovej hodnoty vyše 1 bilióna USD (851 miliárd eur), tvrdí top kvantitatívny analytik J.P. Morgan Marko Kolanovic.



"Priradením toku správ týkajúcich sa obchodu, pozitívnych alebo negatívnych, k výkonu trhu v USA, odhadujeme, že vplyv na americké akcie je od marca negatívny vo výške 4,5 %," uviedol vo svojej analýze Kolanovic. "Ak zoberieme do úvahy aktuálnu trhovú kapitalizáciu, znamená to pre firmy v USA zničenie hodnoty 1,25 bilióna USD. Na porovnanie, sú to približne dve tretiny hodnoty celkových fiškálnych stimulov."



Kolanovic, ktorý šéfuje globálnej kvantitatívnej a derivátovej stratégii finančného inštitútu J.P. Morgan, už skôr predpovedal korekciu na trhu, keď ako varovné signály uvádzal spokojnosť investorov a vysoký objem špekulatívnych investícií. Teraz ako hlavný negatívny faktor pre trh považuje obchod a protekcionistickú ideológiu.



Vyjednávacia stratégia založená na hrozbách a blufovaní podľa neho môže byť úspešná, keď rokujú dve strany, ale je v komplexnom systéme, akým je globálny obchod, najskôr povedie k zmareniu vlastných zámerov. "Hodnota, ktorú zničila obchodná vojna, je vratná, ak sa zmení politika, keďže pozitívny vplyv fiškálnych opatrení zrejme pretrvá. To by zrejme podnietilo 4-% nárast trhu."



"Ak však bude na trhu panovať neistota počas dlhšieho času, škody sa stanú trvalejšími," uviedol Kolanovic. Dodal, že obchodné napätia spôsobujú prepad dôvery investorov a podnikateľov.