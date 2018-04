Obchodná vojna by vážne poškodila svetovú ekonomiku, varuje B. Coeure

Aktuálne vyjadrenia týkajúce sa obchodu sa môžu vyostriť a spôsobiť vážne šoky v globálnej ekonomike.

Cernobbio 6. apríla (TASR) - Člen Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) Benoit Coeure varoval pred eskaláciou globálnych obchodných sporov. Obchodná vojna by mala podľa neho zničujúce dôsledky pre celý svet vrátane USA.



Aktuálne vyjadrenia týkajúce sa obchodu sa môžu vyostriť a spôsobiť vážne šoky v globálnej ekonomike. Aktuálna napätá výmena názorov medzi Spojenými štátmi a ich obchodnými partnermi a politické rozhodnutia už majú negatívny vplyv na svetovú ekonomiku, upozornil Coeure. Ak však podľa neho príde k skutočnej obchodnej vojne, môže to vážne poškodiť z globálneho hľadiska rast a pracovné miesta, a týka sa to aj USA.



Už oznámenie ciel na dovoz ocele a hliníka do USA spôsobili pokles na akciových trhoch, povedal Coeure. Navyše, neistoty týkajúce sa rozsahu odvetných opatrení prispeli k sprísneniu podmienok na finančných trhoch. "Strach z obchodnej vojny zvýšil volatilitu, ktorú sme už predtým v tomto roku videli na akciových trhoch," povedal. Protekcionizmus podľa neho je to správnou odpoveďou na výzvy, ktoré kladie globalizácia.