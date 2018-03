Obchodná vojna medzi USA a Čínou môže ohroziť svetovú konjunktúru

Dow Jones Industrial (DJI), hlavný index americkej akciovej burzy, v piatok (23.3.) klesol o 1,77 % na 23.533,20 bodu. Za posledných päť pracovných dní oslabil o 5,7 %.

New York 24. marca (TASR) - Séria Jóbových zvestí spojených s prezidentom USA Donaldom Trumpom nepriaznivo ovplyvňovala obchodovanie na newyorskej akciovej burze. Najviac ho zaťažil stupňujúci sa konflikt medzi Spojenými štátmi a Čínou. Jeden burzián sa vyjadril stručne: "Pre akcionárov to bol biedny týždeň".

Dow Jones Industrial (DJI), hlavný index americkej akciovej burzy, v piatok (23.3.) klesol o 1,77 % na 23.533,20 bodu. Za posledných päť pracovných dní oslabil o 5,7 %. Naposledy bola jeho týždenná strata väčšia takmer pred štyrmi mesiacmi.



Širšie koncipovaný index S&P 500 klesol v piatok o 2,10 % na 2588,26 bodu. V porovnaní so záverečnou hodnotou v piatok (16.3.) bol slabší takmer o 6 %. V jednom týždni stratil naposledy viac pred vyše dvoma rokmi.



Nasdaq 100 oslabil v piatok o 2,61 % a tento týždeň skončil na hodnote 6508,09 bodu. Jeho súhrnné oslabenie za 12. týždeň predstavuje 7,3 %. Takú veľkú stratu za päť pracovných dní mal poslednýkrát v auguste 2015.



Veľkou témou na finančných trhoch sa stali prijaté americké sankčné clá na tovary z Číny. Trump ich vo štvrtok (22.3.) odôvodnil nečestnými čínskymi obchodnými praktikami a krádežou duševného vlastníctva Američanov. Balík sankcií, ako uviedol prezident, obsahuje uvalenie ciel a iných opatrení. Pekinské vedenie odpovedalo, že Washington dostane primeranú odpoveď.



Obchodná vojna medzi dvoma najsilnejšími svetovými ekonomikami vyvoláva obavu, že dôjde k oslabeniu svetovej konjunktúry.



Z akcií spoločností na indexe DJI zaznamenali v piatok plus tituly Nike (0,3 %) a Boeing (0,4 %).