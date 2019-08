Trumpov exporadca: Obchodná vojna s Čínou viac poškodzuje USA

Cohn, ktorý bol šéfom Národnej ekonomickej rady (National Economic Council) v apríli 2018 oznámil svoju rezignáciu po tom, čo sa prezident Donald Trump rozhodol zaviesť clá na oceľ a hliník.

New York 3. augusta (TASR) - Obchodná vojna s Pekingom viac poškodzuje ekonomiku USA než čínsku, povedal bývalý hlavný ekonomický poradca Bieleho domu Gary Cohn. Dodal, že táto obchodná vojna sa nedá vyhrať.



Cohn v rozhovore pre BBC uviedol, že clá zvyšujú ceny dovezených veľmi potrebných tovarov z Číny a v skutočnosti neutralizujú plán Washingtonu stimulovať rast ekonomiky znížením daní.



"Keď budujete vybavenie závodu, kupujete oceľ, kupujete hliník, kupujete dovezené produkty, a my potom na ne uvalíme clá, takže doslova zdaníme stimul, ktorý sme vám dali," povedal Cohn.



V rozhovore pre BBC povedal, že je proti clám a že obchodná vojna spôsobí straty všetkým. Čínska ekonomika by sa podľa neho spomalila aj bez ciel. Cohn dodal, že obchodný spor s Čínou má "skutočný dopad" na niektoré oblasti ekonomiky USA, ako sú automobilový priemysel a poľnohospodárstvo.



Cohn sa tiež vyjadril kriticky k Trumpovým snahám tlačiť na centrálnu banku (Fed), aby uvoľnila menovú politiku. Fed je podľa Cohna nezávislou inštitúciou a prezident sa po vymenovaní jeho šéfa a guvernérov musí vzdať snahy o ovplyvnenie menovej politiky.



Podľa Cohna Fed nie je politickou inštitúciou. Dodal, že toto oddelenie právomocí je veľmi dôležité. Šéf Fedu Jerome Powell podľa Cohna "robí veľmi dobrú prácu" vo svete "mimoriadne nízkych úrokových sadzieb".