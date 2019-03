Obchodná výmena medzi SR a Ukrajinou medziročne vzrástla o 18 %

Ukrajina by sa chcela viac presadiť na slovenskom potravinovom trhu, no bráni jej v tom chýbajúca certifikácia výrobkov.

Bratislava 6. marca (TASR) - Vzájomná obchodná výmena medzi Slovenskom a Ukrajinou sa medziročne zvýšila o 18 %, keď v roku 2018 dosiahla 1,550 miliardy USD (1,368 miliardy eur). Ďalšie možnosti rozvoja spolupráce sú najmä v potravinárstve. Spoločnou ekonomickou výzvou je budovanie plynovodu Nord Stream 2, ktorý znižuje tranzitné možnosti obidvoch krajín, informoval v stredu novinárov ukrajinský veľvyslanec v Slovenskej republike Jurij Muška.



"Môžeme vidieť že asociačná dohoda a zóna voľného obchodu funguje. Máme nádej, že tento trend bude pokračovať aj v budúcom roku. Postupne sa zvyšuje záujem o biznis na obidvoch stranách," povedal veľvyslanec.



Ukrajina by sa chcela viac presadiť na slovenskom potravinovom trhu, no bráni jej v tom chýbajúca certifikácia výrobkov. "Podmienky pre potravinárske výrobky sú prísne. V tomto spolupracujeme," dodal Muška. Slovenskí aj ukrajinskí veterinári už o k podmienkach sanitárnej a veterinárnej bezpečnosti na spoločných hraniciach rokovali.



Náš východný sused má veľký záujem o zvýšenie dodávok svojich potravín nielen na Slovensko, ale do celej EÚ. Napríklad z vlani vypestovaných 66 miliónov ton obilnín exportovala Ukrajina viac ako polovicu. Európska únia však brzdí dodávky kvótami, a práve s ich zvýšením by podľa Mušku mohlo Slovensko Ukrajine pomôcť.



Veľvyslanec sa tiež dotkol kontroverzného plynovodu Nord Stream 2 (Severný prúd 2), ktorý po dne Baltického mora obchádza Ukrajinu aj Slovensko a do budúcna týmto krajinám znižuje objem prepravovaného plynu a tržby za tranzit. "Sú pred nami aj veľké výzvy a jedným z nich je v analytickej sfére aj Nord Stream 2. Tento projekt spochybňuje tranzitné možnosti Ukrajiny aj Slovenska," dodal Muška.



Plynovod s ročnou kapacitou 55 miliárd kubických metrov plynu by mal byť dokončený v závere tohto roku.



