Obchodné dohody Británie s tretími stranami po brexite sú ohrozené

Mayovej ministri dokonca ani nevedia, koľko takýchto dohôd s tzv. tretími stranami bude musieť Spojené kráľovstvo preniesť na seba po odchode z európskeho bloku.

Londýn 2. apríla (TASR) - Obchodné dohody Spojeného kráľovstva so 70 krajinami po brexite sú ohrozené, ak vláda premiérky Theresy Mayovej nezvýši úsilie o skopírovanie obchodných zmlúv Európskej únie (EÚ). Upozornila na to skupina zákonodarcov.



Mayovej ministri dokonca ani nevedia, koľko takýchto dohôd s tzv. tretími stranami bude musieť Spojené kráľovstvo preniesť na seba po odchode z európskeho bloku. Upozornil na to parlamentný výbor pre medzinárodný obchod. Podľa odhadov ide o približne 40 obchodných dohôd s približne 70 krajinami, uviedol výbor vo svojej správe.



"Ak sa v najbližších mesiacoch nedosiahne dohoda s našimi obchodnými partnermi, ekonomika za to zaplatí vysokú cenu," povedal predseda výboru Angus Brendan MacNeil. "Vláda nesmie byť až taká naivná, aby predpokladala, že verbálna dohoda o zachovaní status quo predstavuje dostatočnú záruku. Vyžaduje si to plány pre výnimočné situácie," dodal.



Vláda ale tvrdí, že už hovorila so zainteresovanými krajinami, ako sú Južná Kórea, Kanada či Japonsko a podniká kroky, aby zabezpečila, že nedôjde k strate obchodných príležitostí.



"Už sme diskutovali s viac ako 70 krajinami, na rozdiel od výboru, a žiadna nemá záujem narušiť obchodné toky, ani vytvoriť prekážky obchodnej výmene," uviedol štátny tajomník ministerstva obchodu Greg Hands.