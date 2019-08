Obchodné napätie vo svete zvyšuje ceny zlata, záujem majú aj Slováci

Cena zlata sa v súčasnosti pohybuje nad hranicou 1500 dolárov za uncu (31,1 gramu), k čomu podľa odborníkov došlo po prvý raz za posledných šesť rokov.

Bratislava 13. augusta (TASR) - Súčasná ekonomicko-politická situácia vo svete sa podľa analytikov podpíše pod ďalší rast cien zlata. Investori totiž stále považujú žltý kov za bezpečný prístav v čase rastu rizík v ekonomike. Záujem o zlato majú aj slovenskí investori.



Cena zlata sa v súčasnosti pohybuje nad hranicou 1500 dolárov za uncu (31,1 gramu), k čomu podľa odborníkov došlo po prvý raz za posledných šesť rokov. "V prostredí rastúceho obchodného napätia medzi USA a Čínou akciové trhy opäť strácajú. Investori preto radšej volia útek do bezpečných prístavov, ako sú americké vládne dlhopisy a zlato. Nákup zlata má z nášho pohľadu čoraz väčší význam. Vidíme to už posledných pár mesiacov a zlato má pritom ešte pred sebou priestor pre ďalší rast," konštatuje portfólio manažér Fidelity International Bill McQuaker.



Cenu zlata nahor však vyháňajú aj ďalšie faktory. "Za rastom treba hľadať aj zníženie sadzieb v USA, vyhlásenia predstaviteľov Európskej centrálnej banky o novom tlačení peňazí na trh alebo črtajúci sa konflikt medzi USA a Iránom. Vplyv na cenu zlata má aj pokles výnosu 10-ročného amerického dlhopisu, ktorý bol ešte minulý rok nad 3 % a aktuálne sa pohybuje pod hranicou 1,8 %," doplnil riaditeľ pre investície a zlato v spoločnosti FinGO.sk František Burda.



Žltý kov je v čase kríz pre investorov akousi poistkou. "Zlato ich vie ochrániť pred turbulenciami na trhu a dokáže svojim rastom stlmiť prudší pokles portfólia. Je časť investorov, ktorí ho špekulatívne nakupujú, pričom chcú zarobiť na prudkom raste jeho ceny. Následne ho predajú a vrátia do obehu," priblížil Burda.



Podľa McQuakera zlato v súčasnosti plní viac ako len tradičnú úlohu bezpečného útočiska pre investorov v čase napätia. "Jeho význam v investičnom portfóliu zdôrazňujú tri hlavné faktory, a to stav a smerovanie úrokových sadzieb, sila alebo slabosť amerického dolára a celkový rizikový sentiment," tvrdí McQuaker.



Cena zlata by tak podľa odborníkov mala ešte stúpať. "Súčasná medzinárodná ekonomicko-politická situácia je všeobecne napätá, či už sú to obchodné vzťahy Číny a USA, alebo brexitom spôsobený nepokoj v Európe, nehovoriac o vzťahu USA a Iránu. Všetky tieto faktory spôsobujú neistotu na trhoch a vplývajú na rast cien zlata. Vzhľadom na ich komplexnosť nepredpokladám, že by sa menované problémy vyriešili v dohľadnom čase, a tak možno predpokladať ďalší rast cien zlata," očakáva Miroslav Tamáš zo spoločnosti Golden Oak Trust.



Zlatu sa napríklad menej darí v čase silného dolára. "Vyhliadky kurzu americkej meny sa však v priebehu tohto roka zmenili. Rok sme začali s očakávaním rastu sadzieb o 75 bázických bodov, no v súčasnosti očakávame pre tento rok pokles sadzieb o sto bodov. Na základe toho by dolár mal oslabovať, čo by vytvorilo podporu pre rast ceny zlata. Tento faktor je však ešte stále vo vývoji," priblížil McQuaker.



Hoci sú podľa Tamáša Slováci skôr aktívni v sporení a nie v investovaní, záujem o zlato majú. "Zlato je považované za tradičnú investíciu, ktorá udržiava hodnotu v čase, a tak najlepšie dokáže ochrániť peniaze klientov a zabrániť ich znehodnoteniu. Klientom radíme, aby investovali do zlata dlhodobo a aj vďaka možnosti pravidelného mesačného sporenia po malých čiastkach evidujeme zvýšený záujem Slovákov o túto možnosť investovania," priblížil Tamáš.



Investori by však mali v prvom rade zohľadniť ciele svojho investičného portfólia. "Ak sú napríklad viac otvorení akceptácii rizika, môžu investovať do akcií spoločností zaoberajúcich sa ťažbou zlata. Tie sa môžu zviesť na raste ceny zlata, ako aj raste cien akcií. Treba však zohľadniť, či cena akcií už zohľadňuje budúci rast cien zlata alebo ešte nie. Naopak, fyzické zlato je zaujímavé pre viac defenzívnejšie portfóliá, ktoré by nemali byť vystavené riziku akciových trhov," odporúča McQuaker.