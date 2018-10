Obchodné reťazce neočakávajú prerušenie dodávok pekárenských výrobkov

Zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov 22. októbra informoval, že obrovský tlak zahraničných obchodných reťazcov prinútili pekárov k zásadným reštrikčným rozhodnutiam.

Bratislava 23. októbra (TASR) - Obchodné reťazce Billa a Tesco neočakávajú ani nepredpokladajú prerušenie dodávok pekárenských výrobkov počas vianočných sviatkov, pretože majú so svojimi dodávateľmi korektné vzťahy.



"Spoločnosť Billa má so svojimi dodávateľmi korektné vzťahy a nepredpokladá teda výpadky chleba a pečiva na svojich pultoch. Naším cieľom sú rokovania, ktorých výsledkom je a má byť vzájomná spolupráca rešpektujúca férové podmienky pre všetky strany," uviedla pre TASR hovorkyňa reťazca Billa Kvetoslava Kirchnerová v reakcii na pondelkové (22.10.) vyjadrenia zväzu pekárov o prerušení dodávok tovaru na pulty obchodných reťazcov.



"Doposiaľ nás nikto neinformoval o plánovanom prerušení dodávok pekárenských výrobkov počas sviatkov. S našimi dodávateľmi jednáme korektne, na základe obojstranných dohôd a komunikujeme s nimi pravidelne aj o cenách, pričom väčšina z našich dodávateľov sú lokálni pekári a mnohí s nami každým rokom rastú. Nakoľko prevádzkujeme aj vlastné pekárne a máme vlastné receptúry, poznáme ceny vstupných surovín, na základe ktorých nastavujeme výsledné ceny produktov. Sme si vedomí faktu, že väčšine slovenských zákazníkov na cenách záleží a našou snahou je ponúkať aj naďalej pekárenské výrobky za tie najvýhodnejšie ceny," doplnila Lucia Poláčeková, PR manažérka Tesco Stores SR, a.s.



Zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov 22. októbra informoval, že obrovský tlak zahraničných obchodných reťazcov, neochota reflektovať na neustále zvyšujúce sa náklady pekárov a nesystémové opatrenia v podobe zavádzania nových sviatkov prinútili pekárov k zásadným reštrikčným rozhodnutiam.



Podľa predsedníčky Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiany Lopúchovej panuje medzi slovenskými pekármi obrovská nervozita aj vzhľadom na veľmi zásadný nárast cien múky a niektorých ďalších vstupov. Ak sa pekárňam nepodarí svoje náklady premietnuť do odbytových cien, môže dôjsť k veľmi zásadným rozhodnutiam.



"Podľa mnohých podnetov, ktoré zväz dostal v posledných dňoch, slovenskí pekári už ďalej odmietajú podliehať tlaku niektorých obchodných reťazcov a podľa ich slov, ak nedôjde k rozumnej dohode o zvýšení odbytových cien v najbližších týždňoch, pekári prerušia dodávky pre týchto dodávateľov už počas vianočných sviatkov," avizovala Lopúchová.



Prerušenie dodávok sa podľa Lopúchovej nebude s určitosťou vzťahovať na slovenské maloobchodné siete, združené vo Zväze obchodu SR, kde vzájomná komunikácia prebieha v súlade s obvyklými obchodnými zvyklosťami a na základe Memoranda o poctivom obchode, ktoré bolo podpísané 27. júna tohto roka.