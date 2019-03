Obchodné rokovania medzi USA a Čínou sú vo finálnej fáze

Rokovania sa nachádzajú vo finálnej fáze a Washington a Peking plánujú summit, ktorý by sa mal konať koncom mesiaca.

Washington 4. marca (TASR) - Obchodné rokovania medzi USA a Čínou finišujú a dokončiť by sa mohli ešte tento mesiac, uviedla CNBC s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou.



Rokovania sa nachádzajú vo "finálnej fáze" a Washington a Peking plánujú summit, ktorý by sa mal konať koncom mesiaca. Na Floride by sa mali stretnúť americký prezident Donald Trump a jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching. Ak obe strany dospejú k obchodnej dohode, USA by mohli zrušiť clá na dovoz čínskych tovarov v hodnote 200 miliárd USD (eur). Čína by zasa mohla odstrániť alebo znížiť niektoré dovozné dane. Očakáva sa tiež, že čínsky Národný ľudový kongres schváli nový zákon o zahraničných investíciách.



USA si údajne chcú ponechať možnosť opäť zaviesť clá na čínske tovary, ak by skrachovali rokovania o vynucovacích mechanizmoch v oblastiach, ako je napríklad dodržovania práv duševného vlastníctva, s čím však má podľa zdrojov problém čínska strana.