Obchodné rozhovory Číny a USA položili základy pre vyriešenie sporu

Peking 10. januára (TASR) - Obchodné rozhovory Číny a USA tento týždeň "položili základy" pre vyriešenie obáv, ktoré majú obidve strany v rámci sporu. Oznámilo to vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu.



Americká delegácia sa zdržala v Pekingu tri dni, od pondelka do stredy (7. až 9.1.), na prvých rokovaniach od dohody prezidentov Donalda Trumpa a Si Ťin-pinga o 90-dňovom prímerí v obchodnej vojne do 2. marca 2019.



Svetové trhy v stredu (9.1.) rástli v reakcii na optimistické očakávania, že obe strany uzavrú dohodu pred marcovým termínom a zabránia ďalšiemu zvyšovaniu dovozných ciel, aj keď ázijské akcie vo štvrtok väčšinou zamierili nadol.



Čínske ministerské ministerstvo obchodu vo svojom vyhlásení skonštatovalo, že rozhovory boli "rozsiahle, hlboké a dôkladné, posilnili vzájomné porozumenie a položili základy pre riešenie problémov". Obe strany sa dohodli, že budú naďalej udržiavať úzky kontakt.



Spojené štáty predložili Číne dlhý zoznam požiadaviek, ktoré by prepracovali podmienky obchodu medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta. Zahŕňajú zmeny v čínskej politike v oblasti ochrany duševného vlastníctva, technologických transferov, priemyselných dotácií a iných necolných prekážok obchodu.



Čína opakovane odmietla sťažnosti na porušovanie duševného vlastníctva a odmietla obvinenia, že zahraničné spoločnosti čelia nútenému prenosu technológií.



Hovorca čínskeho ministerstva obchodu Kao Feng na otázku o pokroku povedal, že témou rozhovorov boli štrukturálne otázky a obe strany v tejto oblasti dosiahli pokrok.



Americký obchodný zástupca Robert Lighthizer v stredu zase uviedol, že rokovania sa sústredili na "spôsob, ako dosiahnuť spravodlivosť, reciprocitu a rovnováhu v obchodných vzťahoch", ako aj na potrebu "priebežného overenia a účinného presadzovania" akejkoľvek dohody.



Pre Washington je kľúčové, aby Čína splnila svoje sľuby, a Kao Feng uznal, že aj pre Čínu je to dôležité.



"Čínska strana je tiež presvedčená, že mechanizmus zavádzania akejkoľvek dohody je veľmi dôležitý a že obe strany majú povinnosť ju realizovať," povedal novinárom počas pravidelnej tlačovej konferencie. Dodal, že obe strany budú "ďalej spolupracovať a pokračovať v rokovaniach podľa pôvodného plánu."



Washington tiež požaduje, aby Čína kupovala viac amerických tovarov a znížila tak svoj obchodný prebytok s USA. A tiež, aby umožnila zahraničným firmám lepší prístup na čínsky trh.



"Rozhovory sa sústredili aj na záväzok Číny kupovať z USA značné množstvo poľnohospodárskych, energetických, priemyselných tovarov a ďalších produktov a služieb", uviedol úrad amerického obchodného zástupcu (USTR).



Kao Feng odmietol zverejniť ďalšie detaily.